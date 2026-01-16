Dólar en Colombia inicia sesión estable a la expectativa por futuro en la repatriación de billones en pensión

El dólar en Colombia inició sesiones en los $3.690, de acuerdo con información suministrada por Credicorp, lo que es $1 más cuando se compara con el cierre de este jueves 15 de enero.
De momento, el precio de mínimo de la moneda estadounidense es de $3.690, mientras que el máximo alcanza los $3.710.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia alcanza los $3.706 lo que es $19 más al compararse con la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
Dentro del análisis sobre lo que viene pasando con el dólar, la eventual caída del decreto de emergencia económico condiciona buena parte de las expectativas locales, entendiendo que ese decreto impone una serie de nuevos impuestos en el país.
Al tiempo que se esperan nuevas decisiones sobre la repatriación de billonarios ahorros de las pensiones de los colombianos en el exterior, lo que podría tener efectos también sobre la tasa de cambio.
Lo otro que mueve al dólar en Colombia
Durante la tarde de este jueves, los gobernadores del país aseguraron que no van a aplicar la medida interpuesta por el gobierno Petro, llevando a un nuevo enfrentamiento político del ejecutivo.
Adicionalmente, siguen apareciendo análisis sobre los efectos negativos que tendría la fuerte emisión de deuda pública que ha aprobado el gobierno Petro durante los últimos días, advirtiendo que las consecuencias sobre las finanzas públicas serán complejas de atender en el mediano plazo.
En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos ha mencionado que los recientes datos de inflación en ese país abren la puerta para que se anuncie un nuevo recorte de las tasas de interés.
El dólar en Colombia sigue de cerca lo que pueda seguir siendo la confrontación, por el manejo de las tasas de la FED, entre Trump y el presidente de esa institución, Jerome Powell.
