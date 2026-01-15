El dólar en Colombia continúa ganando terreno de manera moderada. La divisa estadounidense cerró las negociaciones de este jueves 15 de enero en $3.689,88, obteniendo una ganancia de casi $9 frente al precio de cierre de la jornada anterior ($3.681,15).
Según datos suministrados por Credicorp Capital, la moneda extranjera arrancó la sesión con un precio de apertura de $3.686,45. El precio mínimo, por su parte, fue de $3.665,00, mientras que el valor máximo alcanzó los $3.712,50.
JP Tactical Trading destacó que la jornada de cotización se mantuvo tranquila y sin catalizadores que impulsen la volatilidad. “Estaremos atentos al comportamiento de mañana, buscando una ruptura de tendencia que nos permita volver a niveles clave para activar estrategia”, añadió la firma.
Cómo se mueve el dólar en el mercado
El mercado se encuentra atento a la decisión que adopte la Junta Directiva del Banco de la República en materia de política monetaria en su primera reunión del año. Las expectativas apuntan a que el emisor iniciaría con aumentos del orden de los 25 puntos en la tasa de interés.
En el plano local, también se está a la espera de lo que pueda pasar con las demandas que piden tumbar los más recientes decretos emitidos por el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, los orientados en la emergencia económica y el ajuste del 23 % para el salario mínimo de este año.
Del lado internacional, el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, expresó su oposición a los recortes de los tipos de interés tras señalar que la inflación aún se encuentra alta. Estados Unidos también está en el foco del mundo con la reunión que se llevará a cabo entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana, María Corina Machado.
En materia de commodities, los precios del petróleo Brent caen cerca de un 3,88 % hasta US$63,92, mientras que el WTI se desacelera alrededor de un 4,27 % hasta caer a los US$59,34. El oro, por otro lado, retrocede ante menores presiones geopolíticas.