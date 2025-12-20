Esto podría disparar al dólar en Colombia durante el próximo año

Varios son los análisis que muestran lo que puede pasar con el comportamiento del dólar en Colombia para el año entrante. Entre las expectativas, la tasa mantendría un comportamiento estable.
Sin embargo, la alta volatilidad de la moneda hace pensar que algunos hechos llevarían a que la moneda estadounidense se dispare.
Hay que tener en cuenta que un dólar en Colombia muy alto es complejo para varias aristas de la economía nacional, siendo una de las más importantes lo que sea el comportamiento de la inflación.
Las expectativas de los analistas locales varían sobre lo que pudiera ser el comportamiento de la tasa de cambio para el año entrante, algunos expertos hablan de un nivel entre los $3.850 y $3.900.
Sin embargo, no se descarta un dólar de nuevo arriba de los $4.000 esto último entendiendo que hay riesgos complejos que el mercado sigue teniendo en cuenta.
Más presiones para el dólar en Colombia
Una de las variables más importantes para el comportamiento del dólar es que Colombia va a tener elecciones presidenciales el otro año, por lo que hay incertidumbre de cuál será la hoja de ruta económica que tenga el próximo Gobierno.
Adicionalmente, en la medida en que el país tenga una inflación más controlada, el Banco de la República podría flexibilizar sus tasas de interés lo que motiva la llegada de inversión extranjera.
En la medida en que la tasa siga siendo alta, el dólar en Colombia podría seguir fortaleciéndose mientras no lleguen más inversiones al país.
Del lado internacional, el hecho de que el gobierno de Donald Trump cambie al presidente de la FED y mantenga la política arancelaria con buena parte de la economía mundial, habrá condicionales determinantes para una eventual disparada del dólar en Colombia.