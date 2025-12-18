Caída del Brent: por cada dólar que baja, Colombia podría perder hasta $400.000 millones al año; Ecopetrol saldría golpeado

El precio del petróleo Brent volvió a registrar bajas, pero esta vez se ubicaron en márgenes inferiores a US$60 por barril. Esto tiene una directa incidencia sobre las finanzas públicas de Colombia. Incluso, las proyecciones de analistas del mercado indicaron que por cada dólar menos en el Brent en un año, el país perdería desde $250.000 millones a $400.000 millones.
Durante el primer trimestre de 2025, el promedio del Brent fue de US$74,8 por barril, para el segundo trimestre fue de US$66,55; y en el tercero llegó a US$68,17, con base en cifras del profesor de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales. Si bien en la tarde del miércoles 17 de diciembre, el crudo volvió a umbrales de US$60, este panorama revela su tendencia a la baja para finales de 2025.
A la fecha existen varios factores geopolíticos que a primera vista influenciarían los precios. Uno de los más importantes es la perspectiva de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Frente a esto, el economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, expresó que, si hay acuerdo, es posible que las sanciones contra Rusia se eliminen, lo que abriría paso a que el crudo de ese país vuelva al mercado, y al haber más oferta, haya una presión a la baja en el Brent.
Aunque también está el tema de Venezuela. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó un bloqueo naval contra buques petroleros “sancionados” que entren o salgan de ese país en el Caribe. A primera vista, esto podría generar presiones al alza en el coste del barril, por la relación entre oferta y precio en el mercado.
Sin embargo, medios como Reuters expresaron que, aunque se levanten las sanciones y bloqueos contra Venezuela, esto no tendría grandes repercusiones en el mercado, ya que la representatividad de este país en la industria no es la misma de antes.
Un golpe más a las cifras trimestrales de Ecopetrol
Como se mencionó anteriormente, las bajas de los precios del crudo impactan las cuentas fiscales de Colombia, y también, las de su estatal energética, Ecopetrol. Julio César Vera, presidente de XUA Energy, manifestó que niveles inferiores en US$8 por barril al promedio del tercer trimestre implican un efecto a las utilidades de la compañía. El analista añadió que, si la tendencia de los precios internacionales continúa en 2025, Ecopetrol perdería fácilmente entre $500.000 millones y $700.000 millones en ingresos.
A este panorama se suma la revaluación del peso colombiano frente al dólar. Según Vera, esta ha sido cercana a $200 frente a la del anterior trimestre, lo que ocasiona que no solamente el barril se cotice más barato en el exterior, sino que al momento convertir los dólares, se reciban menos pesos.
“Esto tendrá un efecto adicional en los resultados, y puede ser en cerca de $1 billón e impactar las decisiones de inversión para 2026, si el precio continúa a la baja”, expresó Vera.
Luego adicionó que la volatilidad e impacto reciente del Brent no significan que Colombia pierda viabilidad en materia energética, y tampoco una parálisis del sector.
Más cifras sobre el impacto del Brent
El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, afirmó que por cada US$10 que bajen en los precios, Colombia deja de recibir entre $8 billones y $10 billones. Por su parte, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, agregó que los precios registrados del Brent son inferiores a las proyecciones del Ministerio de Hacienda de Colombia en su Marco Fiscal de Mediano Plazo, en los cuales se proyectó un comportamiento del brent en US$67,2 por barril para 2025 y US$62,3 por barril en 2026.
¿Qué pasará con el Brent en 2026?
Destacado: Precio del petróleo caería con fuerza en 2026: se encienden alarmas para Ecopetrol y finanzas públicas de Colombia
“Con una caída de precios nadie gana y perdemos los colombianos, dado que significa menores regalías, impuestos y dividendos para el desarrollo económico. También pierde todo lo que hay alrededor del sector en materia de empleo, servicios y generación de valor, y la base para poder apalancar la transición energética”, concluyó Vera.