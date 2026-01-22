Nuevo pronóstico indica si el dólar en Colombia se disparará a $4.000 o seguirá bajando

Este inicio de año ha estado marcado por una fuerte caída del dólar en Colombia. La tasa pasó de rozar los $4.000 a moverse muy cerca de los $3.600.
Los niveles mínimos alcanzados las recientes semanas dan cuenta de que la tasa de cambio volvió a márgenes que no se veían en el país desde hace poco más de cuatro años, abriendo la puerta a nuevas e importantes caídas en el más inmediato plazo.
El dólar en Colombia, explican los analistas locales, ha visto una devaluación constante por operaciones internas, ancladas a la emisión de deuda en dólares y pendiente de lo que pueda pasar con la repatriación de billones de pesos invertidos, en el exterior, de las pensiones de los colombianos.
La encuesta que realiza el Banco de la República indaga lo que ven los analistas locales sobre el manejo de la tasa de cambio para los próximos meses, con foco en el movimiento total de este año.
Expectativas sobre lo que viene para el dólar en Colombia
Esa medición expone que el dólar en Colombia no va a tocar, al menos este año, el techo de los $4.000, pendiente de lo que pase con situaciones de alta incertidumbre sobre el manejo de la deuda local y la intención de los inversionistas externos por llegar al país.
Para esta ocasión, los analistas esperan que el precio promedio de la tasa representativa del mercado se mueva entre los $3.800 y los $3.850, nivel que, de momento, está casi $200 por encima de las cotizaciones que se reportan durante las primeras semanas del 2026.
En el marco de análisis también se tiene en cuenta la incertidumbre que tiene el mercado por lo que pueda pasar con la definición de la campaña presidencial del 2026.
De momento, las encuestas apuntan a que la contienda se saldaría entre Iván Cepeda, quien representa el modelo político del gobierno Petro, y el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella.