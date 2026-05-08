Dólar en Colombia abre a $3.727 en medio de misiles en Ormuz y datos de empleo en EE. UU.

El mercado amanece hoy en un estado de nerviosismo puro. El dólar en Colombia abrió en $3.727, apenas siete pesos por debajo del cierre de ayer ($3.734), situándose cerca del techo técnico que los analistas han marcado como la frontera hacia un escenario de mayor devaluación.
Hoy es, posiblemente, el día más cargado de datos y eventos de las últimas semanas: se cruzan el recrudecimiento de las hostilidades en el Golfo con los datos de empleo en EE. UU. y la inflación en Colombia.
Las esperanzas de paz que enfriaron el dólar a principios de semana se han evaporado. La situación en el Estrecho de Ormuz ha pasado de la tensión diplomática al intercambio directo de fuego.
El Mando Central de EE. UU. reportó ataques coordinados de Irán (drones, misiles y lanchas) contra destructores estadounidenses. Washington respondió bombardeando instalaciones portuarias clave en Bandar Abbas y Qeshm.
El presidente Donald Trump calificó a los líderes iraníes de «lunáticos», pero aseguró que el cese al fuego sigue vigente, describiendo los ataques estadounidenses como un «toque de amor» (touch of love).
Para los mercados, esto no es amor, es incertidumbre. El Brent resiste sobre los US$100,5 y el WTI en US$95,05, reflejando que la prima de riesgo ha vuelto para quedarse.
El mercado local está en un punto de inflexión que determinará la tendencia de las próximas semanas.
El fantasma de la inflación en Colombia
Mientras el mundo mira a Ormuz, en Colombia el DANE publica hoy el dato de inflación de abril. Las noticias podrían no ser buenas para el bolsillo ni para el Banco de la República.
Bancolombia reveló ayer que estiman una inflación mensual del 0,83 %, lo que empujaría la variación anual al 5,74%.
Si este dato se materializa, el indicador tocaría el nivel más alto desde finales de 2024. Según la entidad, esto amarraría las manos al BanRep para bajar tasas de interés, lo que paradójicamente podría darle algo de soporte al peso, pero a costa de enfriar más la economía.
En Estados Unidos, por su parte, esta tarde se conocerá la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Además, en la mañana de este viernes se confirmó que el mercado laboral registró su segundo mes consecutivo de crecimiento del empleo con 115.000 puestos creados en abril, en una señal de resiliencia pese a las preocupaciones sobre desaceleración económica.
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