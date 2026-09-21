Dólar en Colombia abre a la baja en $3.170 a la espera de la cumbre entre Trump y Xi Jinping

El mercado cambiario local inicia la semana con una ligera corrección a la baja. Tras haber cerrado el viernes en $3.177,50, el dólar abrió la sesión de hoy en $3.170, registrando una variación de -0,24 % y ubicándose con precisión dentro del rango delimitado por el modelo táctico.
De acuerdo con JP Tactical Trading, la atención se centra en determinar si el precio logra sostener la tendencia alcista de las últimas jornadas o si, por el contrario, inicia un retroceso hacia la zona objetivo de compras fijada entre $3.130 y $3.150.
Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, explicó que el comportamiento del peso colombiano dependerá fundamentalmente de los flujos de la sesión y de las referencias externas que marquen el apetito global por riesgo.
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A nivel internacional, los elevados precios del crudo y las perspectivas de una Reserva Federal más restrictiva continúan impulsando al dólar, cuyo índice DXY se ubica en 110,25 puntos (+0,04 %), manteniendo una estructura alcista desde febrero donde los compradores defienden los soportes en cada corrección.
Crudo extiende pérdidas ante expectativas diplomáticas
Los precios internacionales de la energía profundizan el retroceso de la semana pasada. El Brent cae un 1,8 % hasta los US$101,99 por barril y el WTI retrocede un 2,1% hasta los US$98,24 por barril, perforando temporalmente la barrera de los US$100.
Esta contracción responde al optimismo generado en torno a posibles vías de negociación y diplomacia.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró en una entrevista con Fox News que probablemente estaría dispuesto a reunirse con el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, lo que podría recortar la prima geopolítica del crudo y aliviar las presiones inflacionarias globales.
Sin embargo, el riesgo sigue latente tras los ataques con misiles y drones lanzados por los hutíes contra Riad durante el fin de semana, manteniendo la atención sobre la infraestructura del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí.
Balanza comercial del DANE y cumbre EE. UU. – China
En el plano local, este lunes el DANE publicará las cifras de importaciones de julio y la balanza comercial del país al mismo mes. El consenso del mercado anticipa un déficit comercial cercano a los US$2.600 millones y un crecimiento de las compras externas de aproximadamente el 27 %.
En el plano internacional, los mercados globales sintonizan sus expectativas con la cumbre programada entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington (de miércoles a viernes).
El encuentro busca extender la tregua arancelaria que vence en noviembre, evaluar reducciones de tarifas y establecer canales de comunicación sobre inteligencia artificial, además de abordar temas sensibles como Taiwán, tierras raras y el conflicto con Irán.
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