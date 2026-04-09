El dólar en Colombia comenzó la jornada de este jueves con un incremento de $30 frente al cierre del día anterior, en una jornada que estará concentrada en el nuevo dato de inflación que revelará el DANE.
Según datos de Set-FX, la divisa comenzó en $3.669, aunque rápidamente tomó una tendencia bajista que la ha llevado a registrar mínimos de $3.647 y un promedio de $3.656.
Rebaja de calificación y dato de inflación, las claves de hoy para el dólar en Colombia
Un reporte de JP Tactical Trading señala que la jornada aún registra “muy pocas operaciones y bajo volumen”, al tiempo que indicó que el mercado está recibiendo la noticia de la rebaja de la calificación de S&P al país desde ‘BB’ a ‘BB-’, el nivel más bajo desde 1993.
“La decisión, que se suma a la rebaja previa de Fitch, deja al país a un solo escalón de ser considerado altamente especulativo y podría implicar mayores costos de financiamiento y vulnerabilidad frente a choques externos”, dijo la firma de análisis.
Y añadió: “La calificadora advirtió que una mayor debilidad fiscal o un deterioro en la credibilidad del banco central podrían derivar en nuevas rebajas en los próximos meses, en un contexto donde Colombia ya venía siendo percibida por el mercado como un emisor de mayor riesgo”.
De otro lado, en el plano local, el DANE publicará hoy a las 6 p.m. el dato de inflación de marzo, para el cual los analistas prevén un repunte, luego de que en febrero llegara a 5,29 % en su medición de los últimos 12 meses.
El consenso del mercado sugiere que la inflación anual volverá a acelerarse. Los expertos participantes en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo ajustaron su expectativa para el cierre de marzo a un 5,46 % anual.
Por su parte, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República anticipa una inflación anual de 5,45 % y sitúa la mediana de variación mensual en el 0,68 %, levemente inferior a la reportada el mismo mes en 2025 (0,70 %) y muy por debajo de la vista en febrero (1,08 %).
De otro lado, en el plano internacional, los mercados retroceden en la apertura, cediendo parte del fuerte repunte de la jornada anterior, a medida que el cese al fuego entre EE. UU. e Irán empieza a mostrar señales de fragilidad antes de las negociaciones previstas.
Lo anterior también ha generado un coletazo en los precios del petróleo, que vuelven a repuntar en la mañana de este jueves. El Brent crece 3,5 % hasta US$98, mientras que el WTI sube más de 5 % y se acerca nuevamente a los US$100.