Noticias económicas importantes Dólar hoy en Colombia, conozca la TRM Noticias de monedas Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas Noticias petroleras

Dólar en Colombia abre al alza tras rebaja de calificación de S&P y en medio de expectativa por dato de inflación

El DANE revelará hoy el IPC de marzo, para el cual se prevé un nuevo repunte, de acuerdo con analistas del mercado.

Por: -
Dólar en Colombia
El dólar en Colombia recibe la bajada de calificación de S&P Global Ratings. Fotos: Dave Garcia de Pexels vía Canva, Presidencia y S&P Global Ratings

Compártelo en:

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este jueves con un incremento de $30 frente al cierre del día anterior, en una jornada que estará concentrada en el nuevo dato de inflación que revelará el DANE.

Según datos de Set-FX, la divisa comenzó en $3.669, aunque rápidamente tomó una tendencia bajista que la ha llevado a registrar mínimos de $3.647 y un promedio de $3.656.

Rebaja de calificación y dato de inflación, las claves de hoy para el dólar en Colombia

Un reporte de JP Tactical Trading señala que la jornada aún registra “muy pocas operaciones y bajo volumen”, al tiempo que indicó que el mercado está recibiendo la noticia de la rebaja de la calificación de S&P al país desde ‘BB’ a ‘BB-’, el nivel más bajo desde 1993.

“La decisión, que se suma a la rebaja previa de Fitch, deja al país a un solo escalón de ser considerado altamente especulativo y podría implicar mayores costos de financiamiento y vulnerabilidad frente a choques externos”, dijo la firma de análisis.

Dólar en Colombia hoy 9 de abril de 2026
Gráfico: Valora Analitik

Y añadió: “La calificadora advirtió que una mayor debilidad fiscal o un deterioro en la credibilidad del banco central podrían derivar en nuevas rebajas en los próximos meses, en un contexto donde Colombia ya venía siendo percibida por el mercado como un emisor de mayor riesgo”.

De otro lado, en el plano local, el DANE publicará hoy a las 6 p.m. el dato de inflación de marzo, para el cual los analistas prevén un repunte, luego de que en febrero llegara a 5,29 % en su medición de los últimos 12 meses.

El consenso del mercado sugiere que la inflación anual volverá a acelerarse. Los expertos participantes en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo ajustaron su expectativa para el cierre de marzo a un 5,46 % anual.

Por su parte, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República anticipa una inflación anual de 5,45 % y sitúa la mediana de variación mensual en el 0,68 %, levemente inferior a la reportada el mismo mes en 2025 (0,70 %) y muy por debajo de la vista en febrero (1,08 %).

De otro lado, en el plano internacional, los mercados retroceden en la apertura, cediendo parte del fuerte repunte de la jornada anterior, a medida que el cese al fuego entre EE. UU. e Irán empieza a mostrar señales de fragilidad antes de las negociaciones previstas.

Lo anterior también ha generado un coletazo en los precios del petróleo, que vuelven a repuntar en la mañana de este jueves. El Brent crece 3,5 % hasta US$98, mientras que el WTI sube más de 5 % y se acerca nuevamente a los US$100.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Dólar, Dólar Colombia, Dólar en Colombia, apertura dólar en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar