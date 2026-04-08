Analistas anticipan un repunte en la inflación anual de marzo y el resto del año

Mañana jueves, 9 de abril, el DANE revelará el dato de inflación para marzo de 2026. Tras una sorpresa a la baja en febrero, cuando el indicador se ubicó en 5,29 %, los analistas anticipan un cambio de tendencia con presiones alcistas provenientes de los alimentos y los servicios, a pesar de los alivios temporales en los precios de los combustibles registrados durante el mes pasado.
El consenso del mercado sugiere que la inflación anual volverá a acelerarse. Los expertos participantes en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo ajustaron su expectativa para el cierre de marzo a un 5,46 % anual.
Por su parte, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República anticipa una inflación anual de 5,45 % y sitúa la mediana de variación mensual en el 0,68 %, levemente inferior a la reportada en 2025 (0,70 %) y muy por debajo de la vista en febrero (1,08 %).
Alimentos y servicios empujarían el indicador
En este cálculo coincide XP Investments, que prevé una variación mensual del 0,63 %, lo que elevaría la inflación anual al 5,4 %. La entidad señaló en su informe que, si bien el Gobierno aplicó un recorte de $500 en el precio de la gasolina durante marzo, brindando un alivio temporal al rubro de precios regulados, otros componentes neutralizaron este efecto.
Por ejemplo, Andrés Pardo, jefe de macroestrategia para América Latina de la firma, detalló que la inflación de alimentos podría acelerarse al 6,07 % debido a condiciones climáticas adversas, mientras que los servicios alcanzarían su nivel más alto en más de un año (6,6 %) por el traspaso del aumento salarial de 2026.
Por su parte, este miércoles, Itaú Colombia reveló que proyecta una variación mensual del 0,75 %, cifra que se encuentra por encima del consenso de Bloomberg (0,70 %). Según Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de la entidad, este resultado llevaría la inflación anual al 5,53 %.
Según la experta, entre los factores que impulsarían el resultado está el costo de los servicios públicos y los arriendos, para los cuales se espera un ascenso, aunque la mayor contribución provendría de hoteles y restaurantes debido al fuerte incremento del salario mínimo. Además, el efecto de la Semana Santa, que este año cayó en marzo, generaría presiones adicionales en comparación con el año anterior.
Riesgos al alza para el resto del año
El equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá subrayó que, aunque el dato de mañana es crucial, la mirada debe ponerse en los riesgos que se consolidan para el segundo semestre.
Los analistas de la entidad advierten que la previsión de cierre de año del 6,2 % (según la encuesta previa del BanRep) podría ajustarse al alza debido a tres factores críticos.
Por un lado, el diferencial del precio interno de los combustibles frente al internacional bordea los $3.000, lo que podría obligar al Ejecutivo a realizar aumentos de al menos $1.000 en lo que resta del año, presionando el IPC total en cerca de 0,3 puntos porcentuales. Por otro, el precio de insumos agrícolas como la urea se ha disparado casi un 80 % anual por conflictos internacionales, elevando los costos de producción de alimentos en el país.
Finalmente, se advierte sobre un posible Fenómeno de El Niño en la segunda mitad del año, lo que impactaría severamente los precios de alimentos y energía.
El mercado permanecerá atento a la publicación del DANE mañana a las 6:00 p.m., ya que este dato será determinante para las próximas decisiones de política monetaria del Banco de la República, que en su sesión de marzo sumó 100 puntos básicos a la tasa de interés.
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