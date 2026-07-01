Dólar en Colombia baja con fuerza y llega a mínimos de febrero de 2020: Estas son las causas

El peso colombiano inició el segundo semestre del año consolidando un fuerte rally que arrastró al dólar estadounidense a niveles técnicos no vistos desde febrero de 2020. La divisa norteamericana se desplomó $43,26 en la sesión de hoy, cerrando en un precio promedio de $3.371,99 frente al registro de la víspera ($3.415,25).
La primera jornada de julio estuvo marcada por una volatilidad extrema y una masiva liquidación de dólares en el mercado cambiario institucional. La tasa de cambio comenzó las operaciones con una apertura de $3.413 y llegó a marcar un techo transaccional de $3.432,32.
Sin embargo, la decisión de aumentar las tasas de interés al 12 % que tomó ayer la Junta Directiva del Banco de la República activó las órdenes de venta, llevando la cotización hasta un mínimo intradía de $3.368,60.
Todo esto ocurrió en mientras el índice DXY avanzaba un 0,18 % hasta colocarse en los 101,37 puntos, mostrando un desacople de la dinámica global.
Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, explicó que, tras la subida de tasas de interés en 75 puntos básicos (pb), superando las previsiones previas de los analistas (50 pb), y en medio de los continuos nombramientos que estructuran el gabinete económico del presidente electo Abelardo de la Espriella, se activó nuevamente el carry trade.
El atractivo diferencial de rendimientos de los activos denominados en pesos actuó como un imán para los flujos de capitales extranjeros. Sánchez identificó el pivote de la jornada en los $3.415, señalando soportes estructurales de largo plazo.
El próximo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se mostró a favor de la decisión del banco central y dijo que, aunque es consciente de que aumentar la tasa es malo para la economía, “la inflación es el peor de los males, es un cáncer que corroe el sistema económico”.
El funcionario, designado ayer, habló en varios medios esta mañana donde calificó el déficit fiscal como la «bomba de tiempo» más grande del país, con una estimación de que el desbalance llegue al 7,5 % del PIB ($70 billones) este año, desmintiendo las proyecciones más optimistas del gobierno actual (5,3 %).
El futuro ministro anticipó que el presupuesto de 2027 deberá ser austero y que, lejos de buscar nuevos impuestos para gastar más, la reforma tributaria que se radicará en el Congreso tendrá como fin último estimular el crecimiento y «racionalizar la presión fiscal» sobre empresas y ciudadanos.
Crudo Brent rompe los US$72 ante el superávit global
En los tableros de materias primas, los precios del petróleo extendieron su corrección a la baja y se consolidaron como un factor de alivio en las presiones de costos a nivel global, aunque restaron divisas por exportaciones tradicionales.
El barril de crudo Brent de referencia para Colombia cayó un 2,19 % cotizándose en US$71,35, mientras que el crudo WTI de EE. UU. descendió hasta los US$68,33 (-1,68 %).
El descenso obedece a la normalización de la logística en el Golfo Pérsico y al incremento del suministro físico derivado de la tregua provisional de 60 días entre Washington y Teherán, eclipsando las caídas de inventarios operativos y reenfocando a los operadores en las proyecciones de superávit para la segunda mitad de 2026.
Aunque la normalización del tránsito marítimo ha aliviado las tensiones, incidentes aislados y el control que Irán mantiene sobre la administración del Estrecho de Ormuz impiden que la prima de riesgo desaparezca por completo.
Irán, por su parte, reporta una recuperación exitosa en sus exportaciones a precios un 20 % superiores a los preconflicto, lo que demuestra su resiliencia comercial pese a las sanciones.
Mercados a la espera de Warsh y datos de empleo en EE. UU.
La fortaleza del peso local mitigó el impacto de un entorno global que tradicionalmente habría presionado al alza la tasa de cambio.
El dólar estadounidense a nivel internacional ganó terreno impulsado por la expectativa de los próximos discursos de banqueros centrales de economías desarrolladas, en especial de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, de quien se espera ratifique la retórica de mantener tipos restrictivos por un periodo prolongado.
En el plano macroeconómico estadounidense, el informe de empleo del sector privado ADP reveló que las empresas sumaron 98.000 puestos de trabajo en junio. Aunque la cifra se ubicó por debajo de los 120.000 empleos esperados por el mercado y de los 122.000 reportados en mayo, los analistas coinciden en que los datos siguen reflejando estabilidad en el mercado de trabajo norteamericano, alejando por el momento los temores de recesión profunda.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización del 0,27 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,500 % desde los 12,490 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 11,960 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 11,943 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,678 %, frente al 11,751 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,788 %; la jornada anterior en 11,825 %.
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