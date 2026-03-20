Dólar en Colombia cierra semana con fuerza al alza en medio de choques entre Trump y la ONU

El dólar en Colombia terminó la semana en los $3.720, lo que da cuenta de un importante aumento de $44 cuando se compara con el cierre anterior.
La moneda estadounidense tuvo un precio mínimo de $3.680, mientras que el valor máximo tocó los $3.720.
Con esto, el dólar en Colombia llegó a un precio promedio de $3.704, lo que son $12 más cuando se compara con la tasa representativa del mercado, dato que estará vigente hasta el próximo martes 24 de marzo.
Varios hechos condicionan el comportamiento de la tasa de cambio. En el plano internacional movió al dólar el recrudecimiento del conflicto de Estados Unidos con Irán y la decisión de la OTAN de no apoyar una nueva avanzada en Irán.
Adicionalmente, las nuevas afectaciones a centrales de suministro de gas en Qatar generan nuevas presiones sobre el suministro energético y un nuevo impulso para el precio del petróleo, que se acerca a los US$110 por barril.
Lo que mueve al dólar en Colombia
En el escenario local, el dólar en Colombia está pendiente de las nuevas expectativas de los analistas locales sobre lo que sea la decisión de tasas de interés del Banco de la República a cierre de este año.
Las nuevas expectativas se decantan para que la tasa de política monetaria vuelva a subir con fuerza, con un aumento no menor a los 75 puntos básicos.
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Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 14,002 % desde los 13,964 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,820 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,775 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,216 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,099 %.
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