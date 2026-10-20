Dólar en Colombia deja atrás su tendencia bajista y cierra en $3.174 tras aprobación del Presupuesto para 2027

La cotización del tipo de cambio en Colombia revirtió su racha bajista inicial y cerró este martes en $3.174, lo que significó un incremento de $16,09 frente al dato del lunes ($3.157,91).
La jornada estuvo caracterizada por una marcada volatilidad. La divisa arrancó con sesgo bajista en $3.145 y acentuó su caída hasta registrar un mínimo intradiario de $3.130. Sin embargo, la llegada del precio a zonas de soporte técnico clave gatilló una sólida ola compradora.
De acuerdo con JP Tactical, en el nivel de $3.130 se activaron las órdenes de compra, lo que impulsó un repunte continuo durante la mañana hasta marcar un máximo de $3.199 y cerrar en la parte alta de la curva.
Por su parte, Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, destacó que, aunque el peso colombiano conserva un soporte estructural por el diferencial de tasas y un petróleo elevado, la persistencia en las métricas de inflación en EE. UU. mantiene en cautela a las monedas emergentes ante un eventual reposicionamiento ‘hawkish’ de la FED.
De forma paralela, en los mercados cambiarios internacionales, la divisa estadounidense registró un ligero retroceso, manteniendo una fase de consolidación global. Así, el índice DXY se desvalorizó un 0,26 % situándose en 101,72 puntos, lo que refleja la cautela de los operadores previo a las definiciones de política monetaria.
El mercado debate si los próximos indicadores económicos confirmarán la pausa de la Reserva Federal en octubre o si la resiliencia en los precios exigirá mantener tasas elevadas por más tiempo, a lo que se suma el riesgo geopolítico latente en Oriente Medio y Europa del Este.
Petróleo modera avances tras rozar máximos de US$111
En el mercado global de commodities, los precios del crudo mostraron tomas de ganancias parciales al cierre, tras registrar máximos de varios meses durante las operaciones intradiarias.
El petróleo Brent cedió un 0,92 % hasta los US$108,54 por barril, tras haber escalado por encima de los US$111, y la referencia WTI retrocedió un 0,62 %, ubicándose en US$97,93 por barril, luego de superar el umbral de los US$100.
La prima de riesgo se mantuvo sólida debido al recrudecimiento de las hostilidades en el golfo Pérsico, incluyendo ataques de rebeldes hutíes contra el yacimiento saudí de Shaybah e instalaciones en Yanbu, sumado a un informe de la consultora KPLER que contabiliza 18 buques cisterna atacados en las últimas dos semanas y la perspectiva de menores inventarios comerciales en Estados Unidos.
Congreso aprueba el Presupuesto General de la Nación 2027
En el frente político y fiscal colombiano, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes concluyeron en la madrugada de este martes la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027 por un monto total de $635 billones, presentado por la administración del presidente Abelardo de la Espriella.
Durante la fase final del debate en la Cámara, el Legislativo añadió cinco nuevos artículos al proyecto antes de ser remitido a sanción del Ejecutivo relacionados con el seguimiento a la estrategia de gestión de deuda, la colocación de títulos de corto plazo (TCO) y la destinación exclusiva de recursos para emergencias, entre otros
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,21 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,529 % desde los 12,559 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,920 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,957 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,009 %; la jornada anterior en 13,021 %.
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