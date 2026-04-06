Dólar en Colombia repunta a $3.685; ultimátum de Trump y el DXY en máximos agitan el mercado

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una jornada de alta volatilidad y tendencia alcista, terminando en $3.685.
La divisa subió $33,04 frente al cierre del pasado viernes ($3.652,44), impulsada por un entorno global de extrema incertidumbre geopolítica y un fortalecimiento histórico del dólar a nivel mundial.
A pesar de una apertura bajista en $3.645 y un mínimo de $3.640 que sugerían una continuación de la calma, el mercado dio un giro durante la sesión hasta alcanzar un máximo de $3.689,20. Este movimiento coincidió con una disparada del índice DXY, que se posicionó en 110,96 puntos (+1,77 %).
El sentimiento de los inversionistas está atrapado entre la esperanza de una tregua y el temor a una escalada militar sin precedentes. Donald Trump lanzó un ultimátum a Irán exigiendo la reapertura del Estrecho de Ormuz antes de este martes, advirtiendo que de no cumplirse respondería con ataques directos sobre infraestructura crítica.
Paralelamente, una posible tregua de 45 días mediada por actores regionales podría generar un optimismo táctico que choca con la realidad del conflicto. Por su parte, India reanudó compras de crudo a Irán tras siete años para garantizar su seguridad energética, evitando un alineamiento total con Washington ante la dependencia del 50 % de su suministro de esta zona.
Petróleo: El Brent supera los US$110 por déficit global
Aunque hubo intentos de corrección por las noticias de tregua, la presión sobre la oferta sigue mandando en los precios del petróleo. El barril Brent escaló a US$110,96 (+1,77 %) y el WTI a US$114,04 (+2,24 %). La OPEP+ aprobó un incremento en las cuotas de producción para mitigar el déficit mundial, aunque advirtió que los daños estructurales en la infraestructura energética de la región son persistentes y difíciles de reparar a corto plazo.
Los datos macroeconómicos en Estados Unidos añadieron presión al alza del dólar global. El indicador del ISM reveló que los precios pagados por servicios y materiales saltaron a 70,7 puntos, el nivel más alto desde octubre de 2022. Por otro lado, el índice de actividad de servicios cayó a 54 puntos, lastrado por un menor crecimiento en el empleo y la actividad empresarial, dibujando un escenario de estanflación con precios altos y menor expansión.
Mañana será un día crítico para los mercados, teniendo en cuenta el vencimiento del ultimátum de Trump sobre el Estrecho de Ormuz que definirá si el dólar busca el techo de los $3.750 ante una posible intervención militar, o si una noticia confirmada de tregua devuelve al peso colombiano hacia la zona de los $3.620 – $3.650.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,16 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,850 % desde los 13,861 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,730 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,647 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,990 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,100 %.
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