Dólar en Colombia se desploma y vuelve a cotizarse por debajo de $3.200 tras más de dos semanas

La cotización del dólar en Colombia cerró la semana acumulando su segunda jornada consecutiva de caídas y quebró la psicológica de los $3.190.
Al término de las operaciones interbancarias de este viernes, el tipo de cambio se ubicó en $3.189, registrando un retroceso de -$28,20 (-0,88 %) en comparación con el dato del jueves ($3.217,20).
La divisa abrió a la baja en $3.212 e inmediatamente marcó el máximo de la rueda en $3.220. Con el transcurso de las horas, la presión vendedora se intensificó hasta llevar el precio a un mínimo intradiario de $3.184,50, antes de finalizar en los $3.189.
De acuerdo con el análisis de Acciones & Valores, la dinámica de la jornada estuvo enmarcada por el movimiento del dólar global y un mejor tono de apetito por riesgo, aunque la moderación del petróleo y el monitoreo de la activación del mecanismo de compra de divisas por parte del Banco de la República (vía opciones PUT) acotaron el espacio para apreciaciones más agresivas del peso colombiano.
En los mercados financieros internacionales, la divisa norteamericana cerró la semana con movimientos contenidos y menor tracción alcista. El índice DXY se apreció un marginal 0,14 % situándose en 102,29 puntos, luego de haber bordeado durante la semana sus máximos de los últimos 18 meses.
Las monedas latinoamericanas exhibieron un comportamiento mixto: el peso mexicano (MXN) cediendo un 0,3 %, el real brasileño (BRL) operando estable y el sol peruano (PEN) valorizándose un 0,4 %.
Petróleo cotiza estable tras aperturas diplomáticas entre EE. UU. e Irán
En los mercados de materias primas, los precios del crudo operaron con leves variaciones al cierre de la sesión tras jornadas de elevada volatilidad.
El petróleo Brent avanzó un 0,23 % hasta los US$104,52 por barril (tras experimentar ajustes a la baja en el mercado spot internacional hacia la zona de US$102,6–103,0). Por su parte, el WTI subió un 0,31 %, ubicándose en US$91,77 por barril.
El alivio en la prima de riesgo energético respondió al anuncio de Donald Trump sobre «discusiones productivas» con Teherán y la decisión de descartar acciones militares de corto plazo.
A este panorama se sumaron reportes de que Irán evalúa la reapertura del estrecho de Ormuz en un lapso de siete días y la reanudación de las exportaciones de combustible por parte de China, factores que contrarrestaron los cierres de producción por 1,3 millones de barriles diarios en el Golfo de México a causa del huracán Isaías.
Confianza económica Davivienda alcanza su mejor nivel del año en septiembre
En el frente macroeconómico nacional, el Indicador de Confianza Davivienda sobre la situación económica de Colombia mostró un significativo repunte durante el noveno mes del año.
El índice se ubicó en 3,7 %, marcando su registro más elevado en lo corrido de 2026 y superando con amplitud el 1,9 % reportado en agosto.
De esta manera, el indicador encadenó tres periodos consecutivos en terreno positivo, reflejando una paulatina mejora en la percepción de los hogares y agentes económicos sobre el desempeño productivo y la estabilidad financiera del país.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,20 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,739 % desde los 12,723 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,898 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,950 %.
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