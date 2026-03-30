Dólar en Colombia sigue cayendo y se acerca a niveles de $3.650: se vienen noticias clave de tasas y desempleo

El mercado cambiario en Colombia inicia la última semana de marzo con una corrección a la baja, abriendo en $3.659. Esto representa un descenso de $7 frente al cierre del viernes pasado ($3.666).
A pesar de la escalada en los precios del crudo y la retórica bélica en Washington, el peso colombiano parece encontrar un respiro técnico antes de la reunión del Banco de la República mañana.
Según el análisis de Credicorp Capital, la tasa de cambio mantiene una tendencia lateral dentro de un rango amplio de $3.590 a $3.845. Tras haber negado la ruptura de los $3.725, la divisa se posiciona nuevamente por debajo del nivel de los $3.700.
Los expertos sugieren que durante la semana se podrían observar niveles intermedios entre $3.640 y $3.721. Sin embargo, advierten que cualquier movimiento seguirá estrictamente condicionado por dos factores: la evolución del conflicto en Irán y el nerviosismo propio de la carrera electoral de cara a la primera vuelta de las presidenciales en mayo.
Petróleo en llamas y la amenaza de Trump
El mercado energético vive horas de máxima tensión. El Brent se disparó un 2,49 % esta mañana, alcanzando los US$115,37, mientras que el WTI escaló un 2,07 % hasta los US$101,7.
Aunque el presidente Donald Trump afirma que un acuerdo con Teherán está «cerca», el gobierno iraní niega cualquier mesa de negociación, de hecho, Teherán ha rechazado consistentemente las negociaciones directas con EE. UU. desde el inicio de la guerra a finales de febrero.
Por otra parte, las declaraciones de Trump al Financial Times sobre la posibilidad de «apoderarse» del petróleo y el uranio iraní mediante operaciones terrestres han encendido las alarmas de una escalada militar de gran escala.
Además, la entrada de los hutíes de Yemen al conflicto, atacando directamente a Israel, abre un nuevo frente de confrontaciones en el Mar Rojo, una de las arterias más importantes para el comercio global.
Agenda del día: tasas del BanRep y desempleo en el foco
En el frente local, la jornada estará marcada por datos macroeconómicos clave: hoy a las 10:00 de la mañana el DANE revelará el dato de desocupación para febrero de 2026 y la Junta Directiva del BanRep sesionará este martes 31 de marzo para decidir sobre su política monetaria.
El consenso del mercado le apunta a que los ajustes al alza continuarán, pero hay divergencia en la magnitud del aumento, aunque la mayoría se inclinan por un aumento de 100 puntos básicos.
Finalmente, el viernes de esta semana será publicado el informe de empleo en Estados Unidos.
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