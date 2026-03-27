Peso colombiano desafía al dólar global y cierra en $3.666; deuda pública mantiene su valorización

En una jornada de fuertes contrastes, el peso colombiano se consolidó como una de las monedas más resilientes del mercado emergente. El dólar cerró la semana en $3.666, registrando una caída de $12,50 frente al último dato de ayer ($3.678,50), a pesar de que el contexto internacional soplaba con fuerza en dirección contraria.
La divisa inició la sesión en $3.684 y, tras alcanzar un máximo de $3.695, inició un descenso constante impulsado por la disparada de los precios del crudo, tocando un mínimo de $3.658,10. Este fortalecimiento del peso ocurrió mientras el índice DXY rompió la barrera de los 100 puntos, situándose en 100,19 (+0,29 %).
El fortalecimiento del dólar a nivel mundial responde a un trasfondo de mercado defensivo. Según Acciones & Valores, la aversión al riesgo por el conflicto en Medio Oriente ha llevado al DXY a su mayor avance mensual desde mediados de 2025.
Sin embargo, en Estados Unidos empiezan a aparecer grietas en el sentimiento económico. La confianza del consumidor cayó a 53,3 en marzo, su nivel más bajo en tres meses, según la Universidad de Michigan.
Las expectativas de inflación se han disparado debido al alza en los combustibles, lo que debilita el ánimo de los hogares estadounidenses y plantea un escenario complejo para la FED.
Los analistas destacaron que el mercado cerró la semana con un peso colombiano fuerte, pero desalineado del panorama externo. La clave estará en si la caída en la confianza del consumidor en EE. UU. comienza a pesar más que el miedo geopolítico, lo que podría dar espacio a una mayor valorización de los activos emergentes.
Brent se mantiene en zona de máximos
El escudo petrolero de Colombia se fortaleció hoy ante el escepticismo de los mercados sobre un acuerdo de paz inminente.
El barril Brent escaló a US$104,95 (+3,00 %) y el WTI a US$98,63 (+4,39 %).
Aunque se extendió el plazo de negociación para la apertura del Estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril, la movilización de tropas terrestres en Oriente Medio mantiene la prima de riesgo en un 40 % desde el inicio de las hostilidades.
Acciones & Valores destacó que, mientras el resto de la región enfrenta presiones de depreciación, el peso colombiano cuenta con el soporte de estos precios elevados y un atractivo diferencial de tasas (carry trade).
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,34 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,950 % desde los 13,945 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,520 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,600 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,790 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,875 %.
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