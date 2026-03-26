Dólar en Colombia se desmarcó de la tendencia alcista mientras el petróleo volvió a repuntar; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una leve caída, logrando desmarcarse de la tendencia alcista que predominó en los mercados globales y regionales.
La divisa cerró en $3.678,50, lo que representa un descenso de $1,82 frente al último dato de ayer ($3.680,32), en una jornada de alta volatilidad donde las fuerzas del mercado energético y los flujos financieros locales pesaron más que el fortalecimiento del dólar a nivel mundial.
La sesión inició con presión al alza en $3.691 y alcanzó un máximo de $3.694; sin embargo, durante el día la moneda perdió fuerza hasta tocar un mínimo de $3.661,65. Este comportamiento se dio mientras el índice DXY escalaba a 99,95 puntos (+0,35 %), rozando nuevamente el techo técnico de los 100 puntos.
A pesar de que monedas como el peso mexicano, el real brasileño y el peso chileno mostraron una tendencia alcista por la aversión al riesgo, el peso colombiano mostró una resiliencia superior:
Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, destacó que la tendencia bajista en Colombia estuvo influenciada por estrategias de carry trade en la región, donde los inversionistas aprovechan los diferenciales de tasas de interés para posicionarse en pesos.
A nivel global, la demanda de refugio ha vuelto a impulsar al dólar, que la semana pasada llegó a tocar los 100,30 puntos (su máximo en cuatro meses), motivada por la aceleración de la inflación en EE. UU. y la cautela de la FED.
Brent se dispara ante nueva escalada militar
El mercado energético retomó su senda alcista con fuerza, actuando como el principal «escudo» para la tasa de cambio en Colombia.
El barril Brent saltó a US$102,22 (+5,10 %) y el WTI a US$95,04 (+5,23 %).
La insistencia de Irán en el control soberano del Estrecho de Ormuz y el despliegue de tropas adicionales por parte de EE. UU. han reavivado la prima de riesgo estructural.
Aliados en la región de Asia-Pacífico ya enfrentan una falta de combustible debido a la pérdida de millones de barriles diarios, lo que mantiene la presión sobre la oferta global.
El informe de Perspectivas Económicas Intermedias de la OCDE advierte que, aunque la actividad se mantuvo sólida a principios de año gracias a la inversión en Inteligencia Artificial, el choque energético derivado de la crisis geopolítica está borrando las revisiones al alza que proyectaron inicialmente para 2026.
El organismo proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se situará en un 2,9 % en 2026, repuntando levemente al 3 % en 2027.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,26 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,945 % desde los 13,948 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,600 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,655 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,875 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,969 %.
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