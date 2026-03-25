Dólar en Colombia se estabiliza en $3.680; deuda pública se valoriza

El dólar estadounidense en Colombia registró una jornada de relativa calma y ligeros ajustes, cerrando en $3.680,32. La divisa mostró un incremento marginal de $3,32 frente al dato de ayer ($3.677), en un mercado que pondera las señales de desescalada bélica frente a la estabilidad global del billete verde.
La sesión inició en $3.680 y mantuvo un comportamiento controlado, tocando un mínimo de $3.675 y un máximo de $3.699,01. Este movimiento local se dio en sintonía con un índice DXY que permaneció prácticamente plano en 99,47 puntos (+0,04 %).
Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, destacó que la región respondió con tendencias alcistas en el peso mexicano y el real brasileño, mientras Colombia mantuvo un pivote sólido cerca de los $3.702.
La atención de los mercados seguirá puesta en la evolución del plan diplomático de 15 puntos en Medio Oriente, pues cualquier señal de ruptura en la tregua propuesta podría devolver al Brent sobre los US$100 y presionar nuevamente la tasa de cambio en Colombia a la baja.
Corrección bajista del petróleo ante posible tregua en Oriente Medio
El principal motor de la jornada fue el giro en las expectativas del mercado energético, que dio un respiro tras semanas de máxima tensión.
El barril Brent cayó a US$96,57 (-3,65 %) y el WTI a US$90,04 (-2,50 %).
El optimismo responde a una propuesta diplomática de EE. UU. para desescalar el conflicto con Irán. El mercado evalúa la posibilidad de una tregua de un mes que aliviaría el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, a pesar de alertas de crisis de combustible emitidas por grandes firmas como Chevron.
Colombia busca recuperar acceso a inteligencia financiera global
En el frente interno, el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto para restablecer el acceso pleno de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) al Canal Seguro del Grupo Egmont. Cabe recordar que Colombia fue suspendida de esta red global el 11 de septiembre de 2024.
La sanción ocurrió luego de que el presidente Petro divulgara información confidencial enviada por la inteligencia de Israel (IMPA) sobre la presunta compra del software Pegasus. El Grupo Egmont prohíbe el uso de estos datos para fines no judiciales o su divulgación pública sin consentimiento. Con este decreto, el país busca reconectarse con más de 180 Unidades de Inteligencia Financiera para combatir el lavado de activos.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,48 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,948 % desde los 13,964 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,655 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,622 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,969 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,090 %.
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