Peso colombiano gana fuerza en medio del aumento global del dólar; repunta el petróleo y se valoriza la deuda pública

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una caída de $43 frente al cierre del viernes pasado ($3.720), consolidándose nuevamente por debajo de los $3.700.
A pesar de una apertura al alza en $3.725, la divisa perdió tracción durante la jornada hasta marcar un cierre de $3.677, impulsada por la recuperación de los precios del petróleo y datos económicos más débiles de lo esperado en Estados Unidos.
La sesión estuvo marcada por una volatilidad significativa, con un máximo de $3.725 en un entorno donde el índice DXY subió a 99,57 puntos (+0,63 %).
A nivel mundial, el dólar mostró una tendencia alcista debido a la persistente incertidumbre en Medio Oriente. Sin embargo, el apetito por el billete verde se vio matizado por datos macroeconómicos recientes, pues la actividad empresarial en Estados Unidos registró en marzo su nivel de crecimiento más bajo en casi un año. El índice cayó a 51,4 puntos, lo que sugiere que, aunque la economía sigue en expansión, el ritmo se ha enfriado considerablemente.
Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, destacó que mientras el peso mexicano, el real brasileño y el peso chileno mostraron presiones alcistas por el conflicto geopolítico, el peso colombiano logró desmarcarse gracias a su fuerte correlación con los hidrocarburos.
Tras el cierre de hoy, el mercado vigilará si la divisa logra sostenerse en el rango entre los $3.680 y $3.742. La evolución de los riesgos geopolíticos y la confirmación de la desaceleración en la actividad empresarial estadounidense serán determinantes para definir si el peso colombiano continúa su senda de apreciación.
Brent roza los US$100 tras «pausa táctica» de EE. UU.
El mercado energético sigue siendo el principal soporte de la moneda nacional, recuperando terreno tras la volatilidad de la semana anterior.
El barril Brent finalizó en US$99,49 (+3,72 %) y el WTI en US$91,81 (+4,18 %).
Según Acciones & Valores, los precios revirtieron parte del desplome previo luego de que se anunciara una pausa táctica en los ataques de EE. UU. a Irán. No obstante, la negativa de Teherán a negociar y el riesgo de una incursión militar de Arabia Saudita y EAU mantienen la logística en el Estrecho de Ormuz bajo máximo estrés.
Credicorp Capital subrayó que, a pesar de las liberaciones de reservas estratégicas por parte de la AIE, la oferta global sigue siendo frágil, lo que mantiene un sesgo alcista para el crudo en el corto plazo.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,46 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 12,053 %; la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,964 % desde los 13,964 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,622 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,775 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,090 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,099 %.
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