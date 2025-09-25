Noticias económicas importantes Noticias de monedas Noticias macroeconómicas

Dólar en Colombia sigue subiendo y cierra por encima de $3.900 por primera vez en dos semanas

Los precios del petróleo suben este jueves, reversando la tendencia bajista que registraban al inicio de la jornada por un exceso de oferta a nivel global.

Dólar hoy en Colombia
Dólar hoy en Colombia. Foto: Freepik (www.freepik.es)

El dólar en Colombia repuntó nuevamente este jueves, 25 de septiembre, en una segunda jornada de incrementos tras las decisiones de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés y la posibilidad de realizar dos reducciones más en

Con esto en mente, la divisa cerró hoy en $3.909, es decir, $27 por encima del último dato de la jornada anterior y con lo cual sumó dos días consecutivos de incrementos.

El precio máximo que tocó el dólar hoy fue el mismo del cierre, mientras que el mínimo fue de $3.885, lo que le dio un promedio intradiario de $3.898.

Así se movió hoy el dólar en Colombia:

La referencia Brent aumenta 0,38 % a US$69,55, mientras que el WTI registra un alza de 0,32 % a US$65,2.

Por otro lado, en la jornada se confirmó la nueva inversión de la compañía GeoPark en Vaca Muerta (Argentina), con la adquisición del 100 % de participación en dos bloques.

El acuerdo se concreta con Pluspetrol S.A. y supone la entrada de la empresa a uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencional más importantes del mundo.

En tanto, a nivel internacional, el PIB de Estados Unidos creció en el segundo trimestre a su mejor ritmo en casi dos años.

Según informó el Departamento de Comercio en su tercera y última estimación, el crecimiento anual de la potencia económica fue de 3,8 % entre abril y junio.

Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una reducción del 0,36 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

