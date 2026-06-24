Dólar en Colombia sube a $3.432 tras estabilización electoral, mientras el DXY toca máximos de 13 meses

El mercado cambiario en Colombia entró en una fase de consolidación técnica tras el rally posterior a la jornada electoral. El dólar estadounidense reportó un avance de $8,57 en la sesión de hoy, cerrando en $3.432 frente al mínimo registrado ayer ($3.423,43).
La cotización local absorbió fuerzas encontradas: por un lado, una persistente presión alcista externa; por el otro, un apetito idiosincrático promercado que limitó el avance de la divisa.
La tasa de cambio abrió en $3.430, tocó un mínimo intradía de $3.415,20 y trepó hasta un techo transaccional de $3.452, para finalmente retroceder y estabilizarse hacia el tramo final de las operaciones en las mesas de dinero.
De acuerdo con las lecturas de JP Tactical Trading, este movimiento refleja un proceso de digestión y normalización natural de los flujos tras el shock electoral del inicio de la semana. El mercado local empezó a alternar la euforia inicial con episodios de toma de utilidades, validando la franja de los $3.400 a $3.415 como la zona de soporte técnico estructural de corto plazo.
Al mismo tiempo, el índice DXY se disparó un 0,19 % hasta los 101,60 puntos, consolidándose en máximos de 13 meses. El avance estuvo respaldado por las apuestas de un perfil más restrictivo por parte de la FED bajo el liderazgo de Kevin Warsh y un flujo de demanda defensiva derivado de una fuerte corrección global en el sector de acciones tecnológicas.
Según el análisis de Acciones & Valores, a pesar de que este panorama suele golpear con fuerza a las monedas latinoamericanas expuestas al ciclo de materias primas, el peso colombiano continuó mostrando un comportamiento desacoplado. La validación institucional de la victoria de Abelardo de la Espriella, los avances en la conformación de su gabinete económico y el atractivo diferencial de tasas (carry trade) blindaron a la moneda local de una depreciación mayor.
Brent se desploma casi un 4 % por normalización en el Estrecho de Ormuz
El mercado de materias primas sufrió una fuerte liquidación física, rompiendo los soportes del último mes debido a la reducción en la incertidumbre de transporte en Medio Oriente.
El crudo Brent de referencia para Colombia cayó un 3,88 % cerrando en US$73,82, mientras que el barril de WTI en EE. UU. se hundió un 4,18 % hasta los US$70,15.
El detonante del desplome fue el restablecimiento de los flujos de tránsito en el Estrecho de Ormuz. Tras el respaldo de seguridad otorgado por la Organización Marítima Internacional (OMI), los buques cisterna volvieron a navegar abiertamente con sus sistemas de posicionamiento satelital activos.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó que las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos ya han recuperado cerca del 85 % de los niveles previos al conflicto bélico, consolidando una corrección cercana al 40 % desde los techos registrados durante el pico de las tensiones geopolíticas.
Analistas anticipan subida de tasas del BanRep en junio
La Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la bvc correspondiente a junio reveló un giro restrictivo en las expectativas del mercado de cara a la Junta Directiva del Emisor de este 30 de junio.
A pesar de que la tasa de intervención se mantuvo inalterada en mayo en 11,25 %, los analistas anticipan un incremento de 50 puntos básicos, proyectando que la tasa subirá al 11,75 % este mes.
Las previsiones apuntan a que los tipos de interés alcanzarán un techo del 12 % en septiembre, manteniéndose estables en ese nivel hasta diciembre de 2026. Esta expectativa de cierre de año representa una leve moderación frente al 12,25 % estimado en la encuesta del mes anterior, pero confirma que el mercado se prepara para un periodo prolongado de laxitud monetaria postergada.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,13 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,768 % desde los 12,621 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,395 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,049 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,999 %, frente al 11.865 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,050 %; la jornada anterior en 11,765 %.
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