Dólar en Colombia sube a $3.775; WTI se dispara ante escalada bélica en el Estrecho de Ormuz y deuda pública se valoriza

El dólar estadounidense retomó su tendencia alcista en el mercado colombiano, impulsado por un fortalecimiento global del billete verde y una crisis geopolítica en Oriente Medio que ha entrado en una fase crítica. La divisa cerró la jornada en $3.775, lo que representa un incremento de $28 frente al dato de ayer ($3.747).
La moneda abrió en $3.750 y, tras un breve mínimo de $3.749, escaló con fuerza hasta alcanzar un máximo de $3.791. Este movimiento estuvo respaldado por el índice DXY, que subió a los 99,27 puntos (+0,51 %), reflejando el sólido desempeño de la economía estadounidense y la búsqueda de activos de refugio.
El peso colombiano no fue la única moneda bajo presión. Según Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, el peso mexicano, el real brasileño y el peso chileno subieron en promedio un 0,30 %, arrastrando al peso colombiano hacia la zona alta de su rango de negociación.
Petróleo WTI salta un 8 % por hundimiento de activos navales
El mercado energético vivió una de sus sesiones más intensas en años recientes, con los precios del crudo alcanzando máximos no vistos desde enero.
El barril WTI cerró en US$80,65 (+8,02 %) y el Brent en US$85,45 (+4,98 %).
La prima de riesgo se disparó tras el hundimiento de activos navales iraníes y la evidencia de que las escoltas propuestas por Washington están siendo ineficaces para normalizar el tráfico en el Estrecho de Ormuz.
En otras noticias, Irak recortó su producción en 1,5 millones de barriles por día y Qatar declaró «fuerza mayor» en sus exportaciones de gas natural licuado, agravando la crisis energética global.
Aunque el petróleo por encima de los US$85 suele ser un salvavidas para el peso colombiano, hoy el temor por el suministro global y la fortaleza estructural del dólar estadounidense pesaron más. El nivel de los $3.800 vuelve a aparecer en el radar como una resistencia de corto plazo si el conflicto en Ormuz no muestra señales de desescalada, de acuerdo con analistas.
Colombia espera por la inflación
En el frente interno, la atención de los inversores se dividió entre el mercado de divisas y los indicadores macroeconómicos.
Hoy a las 2:00 p. m. se conocerá el Índice de Precios del Productor (IPP), una pieza clave para anticipar las presiones de costos.
El mercado aguarda el dato de inflación (IPC), que se publicará mañana viernes a las 6:00 p. m. Los analistas proyectan que la variación anual se ubique en torno al 5,5 %, cifra que definirá la hoja de ruta del Banco de la República para su próxima reunión de tasas.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,28 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 12,230 %; la jornada anterior estaban en 12,351 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 14,021 % desde los 14,079 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,800 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,805 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,961 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,950 %.
—