Donald Trump dice que EE. UU. y Xi Jinping están cerca de un acuerdo comercial, mientras avanza la decisión sobre TikTok

En el marco de su gira asiática, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 27 de octubre que su país y China están “a punto de llegar a un acuerdo” comercial, justo antes del encuentro previsto con Xi Jinping y en medio de negociaciones clave sobre la futura operación de TikTok en el mercado estadounidense.
Trump aterrizó en Tokio tras participar en la cumbre de la Asean en Malasia, donde su administración empezó a afinar los detalles de lo que calificó como “un marco de entendimiento” con China.
En ese escenario, altos funcionarios estadounidenses y chinos negociaron cuestiones críticas como los controles de exportación de tierras raras, los aranceles del 100 % que Trump había amenazado imponer el 1 de noviembre, y la reactivación de compras agrícolas de EE. UU. por parte de China.
Acercamiento comercial: las líneas del acuerdo
Según declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ambos países alcanzaron un “consenso preliminar” que permitiría posponer la imposición de aranceles del 100 % y aplazar la entrada en vigencia de nuevos controles chinos sobre minerales estratégicos durante aproximadamente un año.
Trump enfatizó ante los periodistas en el Air Force One: “Tengo mucho respeto por el presidente Xi y creo que vamos a llegar a un acuerdo”.
En el marco de ese entendimiento comercial, también se contempla un acuerdo relacionado con TikTok. Trump indicó que podría firmarlo este jueves en Corea del Sur, durante su esperado encuentro con Xi.
TikTok como pieza clave de la negociación
El futuro de TikTok —y su filial estadounidense— se ha convertido en un elemento central de las negociaciones entre Washington y Pekín. Bajo la presión de Estados Unidos, la empresa matriz china ByteDance negocia la venta o reestructura de sus operaciones en EE. UU., con participación mayoritaria de inversores estadounidenses, tal como lo confirmó Trump.
Este acuerdo se alinea con el marco general del pacto comercial: para Trump no se trata sólo de comercio, sino también de seguridad nacional, tecnología y control de datos.
¿Qué viene y cuáles son los riesgos?
El encuentro entre Trump y Xi —programado para esta semana en Corea del Sur— se perfila como el momento decisivo para formalizar el acuerdo. Sin embargo, analistas señalan que incluso si se firma ahora será una solución provisional: el contexto estructural de competencia geopolítica, control tecnológico y exportaciones críticas sigue intacto.
Finalmente, en los próximos días será clave observar si:
- China amplia sus compromisos de compra de productos agrícolas y abre su mercado a más bienes estadounidenses.
- EE. UU. retira o difiere los aranceles del 100 % que amenazaba imponer.
- Se concreta la transacción de TikTok con nueva estructura de propiedad y supervisión estadounidense.
- Acuerdos adicionales cubren minerales estratégicos, tecnología, y cooperación antidrogas o de seguridad, tal como lo mencionaron los negociadores.