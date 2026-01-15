Donald Trump impone arancel del 25 % a importaciones de chips avanzados

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un nuevo arancel sobre las importaciones de algunos chips avanzados de cómputo.
El impuesto, que es del 25 %, abarca procesadores como el H200 de Nvidia y el MI325X de AMD, según una ficha informativa de la Casa Blanca.
El primero, cabe resaltar que será vendido a China luego de ser fabricado en Taiwan. En ese caso, el Gobierno estadounidense estaría cobrando dicho arancel cuando lleguen a EE. UU., antes del envío a sus clientes.
“No es el nivel más alto, pero es un nivel muy bueno. Y China los quiere, y otra gente los quiere, y vamos a ganar el 25 % de la venta de esos chips, básicamente”, dijo Trump.
No obstante, hay exenciones, específicamente para aquellas importaciones destinadas a apoyar proyectos que fortalezcan la cadena de suministro tecnológica en EE. UU.
Por otra parte, la Casa Blanca lanzó una advertencia, señalando que la medida podría ampliarse a otros semiconductores y productos derivados.
Lo anterior, explicó que se da en el marco de una estrategia que invoca seguridad nacional bajo la sección 232 y “busca impulsar la manufactura local y el liderazgo en inteligencia artificial”.
Aranceles de Trump en riesgo
La Corte Suprema de EE. UU. había dicho que posiblemente el pasado viernes tomaría una decisión sobre la legalidad de los aranceles del presidente Trump, sin embargo, no hubo ningún anuncio.
Dicho fallo, expone un artículo de CNBC, abordará dos cuestiones. En primera instancia, “si la administración puede utilizar las disposiciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los aranceles y, si no es apropiado, si Estados Unidos tendrá que reembolsar a aquellos importadores que ya han pagado los aranceles”.
Pero además, se podría dar un punto intermedio. Es decir, si la Casa Blanca pierde el caso, tiene otras herramientas a su disposición para implementar aranceles que no requieren los poderes de emergencia citados en la ley.
Por su parte, Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU. dijo la semana pasada: “Lo que no está en duda es nuestra capacidad para seguir recaudando aranceles aproximadamente al mismo nivel, en términos de ingresos totales”.