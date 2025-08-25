Drogas La Rebaja pasó, definitivamente y gratis, a manos del Gobierno Petro

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) hizo oficial, mediante un acta firmada en su sede principal en Bogotá, la entrega de 880 establecimientos de comercio de la extinta sociedad Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud y Protección Social.
Según explicaron, la transferencia fue realizada en destinación definitiva, a título gratuito y con valor social, consolidando un proceso que inició en mayo de 2024, cuando las acciones del Grupo Empresarial Drogas La Rebaja pasaron al Ministerio de Salud junto con sus establecimientos comerciales.
Con la firma del acta, el Ministerio de Salud asume la gestión administrativa, jurídica, financiera y logística de Drogas La Rebaja, “con el reto de convertirla en un actor estratégico en la distribución de medicamentos en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas apartadas”, indicaron desde la SAE.
Por su parte, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, destacó que “después de un trabajo riguroso hemos completado la entrega oficial de Drogas La Rebaja: la marca, los activos, los registros mercantiles y los establecimientos. Este es un paso clave para que, a través de las EPS, estas farmacias se conviertan en agentes farmacéuticos al servicio de todos los colombianos”.
Cabe resaltar que Drogas La Rebaja perteneció al emporio empresarial construido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali. Tras un proceso judicial, en 2016 se declaró la extinción de dominio sobre estas sociedades, que desde entonces pasaron a ser administradas por el Estado.
