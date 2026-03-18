Los dueños más ricos del deporte ya concentran una fortuna descomunal en 2026

Los 10 propietarios de equipos deportivos más ricos del mundo suman en 2026 un patrimonio conjunto de US$658.700 millones, según la lista anual de multimillonarios de Forbes con corte al 1 de marzo. La cifra refleja el crecimiento acelerado de grandes fortunas ligadas a sectores como el lujo, la tecnología, el retail y la energía, que hoy tienen presencia directa en el deporte mundial.
El ranking lo lidera el francés Bernard Arnault, con US$171.000 millones, seguido por Rob Walton con US$146.000 millones, y Steve Ballmer con US$126.000 millones. Solo estos tres concentran cerca del 67 % del total del top 10, lo que evidencia una alta concentración de riqueza en la cima del deporte mundial.
La lista también muestra un cambio estructural: los equipos deportivos ya no son la principal fuente de riqueza de estos propietarios, sino activos dentro de portafolios diversificados. La mayoría construyó su fortuna en industrias externas antes de invertir en franquicias deportivas, un patrón que se consolida frente a generaciones anteriores.
Además, el crecimiento anual de varias fortunas fue significativo. Por ejemplo, Walton incrementó su riqueza en 33 % y Robert Pera la duplicó en un año. Este comportamiento está ligado al desempeño de mercados financieros y sectores como inteligencia artificial, comercio minorista y tecnología.
Bernard Arnault lidera con el club más “barato” del ranking
El caso de Bernard Arnault marca una de las principales curiosidades del listado. El empresario controla el Paris FC, un equipo cuyo valor ronda los US$100 millones, lo que representa apenas el 0,06 % de su patrimonio total.
La inclusión de Arnault en el ranking se dio tras el ascenso del club a la Ligue 1 en 2025, ya que Forbes solo contabiliza propietarios mayoritarios en ligas principales. Antes de ese ascenso, no figuraba en la medición.
Este contraste es relevante: mientras en ligas como la NFL o la NBA las franquicias superan los US$3.000 millones, Arnault lidera la lista con un activo deportivo de menor escala. Su estrategia apunta a crecimiento, con apoyo de Red Bull y figuras como Jürgen Klopp en la estructura deportiva.
Tecnología, retail y finanzas dominan la propiedad deportiva
Detrás de Arnault aparecen perfiles ligados a grandes corporaciones globales. Rob Walton controla los Denver Broncos, mientras que Steve Ballmer es dueño de Los Angeles Clippers. Ambos representan el peso de Estados Unidos en la industria deportiva.
Walton, heredero de Walmart, también tiene inversiones en béisbol, mientras que Ballmer enfrenta investigaciones en la NBA por acuerdos financieros relacionados con patrocinio, lo que muestra los riesgos regulatorios en el sector.
En el cuarto lugar está Miriam Adelson, propietaria de los Dallas Mavericks, con US$37.500 millones. Su caso evidencia la volatilidad del deporte: tras decisiones polémicas como el traspaso de Luka Dončić, el equipo obtuvo la primera selección del draft con solo 1,8 % de probabilidad.
Otros nombres del top 10 incluyen a Idan Ofer (US$34.600 millones), dueño del FC Famalicão, y Robert Pera (US$31.700 millones), propietario de los Memphis Grizzlies.
El fútbol gana peso frente a ligas tradicionales
Una tendencia clara en 2026 es la expansión del fútbol dentro de los portafolios de los multimillonarios. De los 10 más ricos, varios tienen participación en clubes europeos o de ligas emergentes.
Por ejemplo, Idan Ofer también tiene participación en el Atlético de Madrid, mientras que François Pinault, con US$29.500 millones, controla el Stade Rennais FC. A esto se suma la presencia de David Tepper, dueño de los Carolina Panthers y del Charlotte FC en la MLS.
El fútbol destaca por su alcance global y su potencial comercial en años de eventos como el Mundial, lo que lo hace atractivo para inversionistas internacionales. Sin embargo, la NFL sigue siendo la liga más valiosa, aunque con menor representación en el ranking debido a estructuras de propiedad más cerradas.
Una comparación relevante: mientras el equipo de hockey de Henry Samueli, los Anaheim Ducks, pasó de costar US$70 millones en 2005 a US$1.400 millones hoy, el crecimiento de valor en el deporte ha sido más acelerado en ligas como la NBA y la NFL.
En conjunto, el ranking confirma que el deporte se consolidó como un activo estratégico dentro de grandes fortunas del mundo. No es la principal fuente de riqueza, pero sí una plataforma de expansión, visibilidad y diversificación en mercados internacionales.
Top 10 propietarios de equipos deportivos más ricos en 2026
1. Bernard Arnault — US$171.000 millones, propietario del Paris FC
2. Rob Walton — US$146.000 millones, propietario de los Denver Broncos
3. Steve Ballmer — US$126.000 millones, propietario de Los Los Angeles Clippers
4. Miriam Adelson — US$37.500 millones, propietaria de los Dallas Mavericks
5. Idan Ofer — US$34.600 millones, propietario del FC Famalicão
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6. Robert Pera — US$31.700 millones, propietario de los Memphis Grizzlies
7. Henry Samueli — US$30.800 millones, propietario de los Anaheim Ducks
8. François Pinault — US$29.500 millones, propietario del Stade Rennais FC
9. Daniel Gilbert — US$27.900 millones, propietario de los Cleveland Cavaliers
10. David Tepper — US$23.700 millones, propietario de los Carolina Panthers