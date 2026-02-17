¿Frenazo para la economía de Colombia entre 2026 y 2027?, esto advierte importante informe

El más reciente informe de política monetaria, que elabora el equipo técnico del Banco de la República, señala una serie de riesgos clave sobre lo que pudiera pasar con la economía de Colombia en el nuevo escenario de precios y tasas de interés.
Empieza por explicar el informe que. para 2026 y 2027, se estima una desaceleración de la actividad económica, compatible con la necesidad de reducir los excesos de demanda.
Así mismo, se lee en el documento, sería necesario que la economía de Colombia vea esa desaceleración para facilitar la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte de pronóstico.
“Para todo 2025 el crecimiento del PIB habría sido del 2,9 %, cifra superior a la observada en 2024 (1,6 %) y a la proyectada por el equipo técnico en el Informe anterior (2,6 %)”, señala el análisis.
Según los técnicos del Banco de la República, esta revisión obedece, entre otras cosas, a la reestimación que efectuó el DANE del primer trimestre del año y a la sorpresa al alza en el crecimiento del tercero.
Lo que viene para una eventual desaceleración de la economía de Colombia
“La buena dinámica que habría presentado la economía en el cuarto trimestre también contribuyó a aumentar el pronóstico para todo el año. En 2025 la demanda interna habría crecido a una tasa cercana al 4,6 %, explicada, principalmente, por los mayores niveles de consumo privado y público”.
Agrega el reporte que esta tasa de crecimiento de la demanda interna para la economía de Colombia “es históricamente alta y se estaría reflejando en una brecha del producto en terreno positivo y una ampliación del déficit externo”.
Ahora, para este año, los menores crecimientos de las remesas y de los ingresos por exportaciones de café llevarían a que el país experimente una moderación del ritmo de crecimiento de la demanda interna, en especial del consumo.
Las proyecciones de crecimiento para la economía de Colombia
“El crecimiento proyectado para la actividad económica en 2026 es del 2,6 %, cifra algo menor que la del Informe de octubre (2,8 %)”, explica el documento.
Con esto de base, el escenario llamativo está también en que, de momento, esta tendencia de desaceleración continuaría en 2027, en parte por el ajuste requerido en la política monetaria para reducir la inflación.
Ese escenario, “debería inducir una eliminación gradual de los excesos de capacidad productiva y el cierre de la brecha del producto, facilitando así la convergencia de la inflación a la meta del 3,0 %”, dice la expectativa sobre la economía de Colombia.