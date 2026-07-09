Ecopetrol ahorraría energía equivalente al consumo de 500.000 hogares para enfrentar el fenómeno de El Niño

Frente a la posibilidad de que Colombia afronte una ola de calor de alta intensidad en 2026, Ecopetrol proyecta optimizar 3,14 petajulios, equivalentes a 872 millones de kilovatios hora al año, energía que abastecería cerca de 500.000 hogares durante un año.
La organización señaló que avanza en la ejecución de un plan de preparación para garantizar la continuidad de sus operaciones y contribuir a la seguridad energética del país. La estrategia contempla medidas de eficiencia energética, autogeneración de energía, gestión del recurso hídrico, disponibilidad de gas, prevención de incendios forestales y atención de posibles impactos en las regiones donde opera.
Añadió que, en materia de eficiencia energética, se prepara para responder a escenarios de mayor demanda. En ese sentido, durante el primer trimestre de 2026 alcanzó un ahorro acumulado desde 2028 de 25 petajulios, una meta que originalmente estaba prevista para 2030. Según la empresa, este ahorro equivale al consumo anual de energía eléctrica de 3,7 millones de hogares en Colombia.
De ese total, 1,35 petajulios corresponden a la reducción del consumo de energía eléctrica en procesos operativos, equivalentes a 375 gigavatios hora al año. Este volumen de energía es comparable con el consumo anual de entre 250.000 y 300.000 hogares colombianos.
Ecopetrol también cuenta con proyectos de autogeneración y fuentes renovables, entre ellos los parques solares La Cira, Quifa, Portón del Sol y La Iguana, que en conjunto tienen una capacidad instalada de 234 megavatios y sirven como respaldo durante periodos de estrés climático.
En autogeneración, la compañía dispone de una capacidad térmica de 1.548 megavatios y una capacidad renovable de 315 megavatios. Además, informó que recuperó 160 megavatios de generación térmica tras concluir los mantenimientos y reparaciones de turbinas en sus operaciones del Huila y Orinoquía, así como la recuperación de motogeneradores en Rubiales. El objetivo es reducir la presión sobre los embalses del Sistema Interconectado Nacional.
Según la estatal energética, el proyecto de regasificación de Buenaventura aportará 60 millones de BTU diarios de gas a partir de noviembre de 2026, mientras que Puerto Bahía entraría en operación durante el cuarto trimestre del mismo año. En conjunto, ambos proyectos aportarían un volumen equivalente a 35 % de la demanda nacional de gas.
En ese contexto, la disponibilidad de gas para el sector eléctrico será clave para reducir el riesgo de un eventual racionamiento. Ecopetrol afirmó que esta nueva oferta permitirá abastecer hasta 1.000 megavatios adicionales de generación termoeléctrica, fortaleciendo la confiabilidad del sistema eléctrico.
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Finalmente, la empresa informó que reutilizó 84 % del agua empleada en sus operaciones, equivalente a 52 millones de metros cúbicos. Además, señaló que en los campos Rubiales y Castilla reutilizó 1,6 millones de metros cúbicos de agua para actividades de riesgo agroforestal.