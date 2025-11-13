Ecopetrol anuncia la adquisición de proyectos solares por US$157 millones: así fue la operación

Ecopetrol S.A. anunció la adquisición de un portafolio de proyectos solares en Colombia con una capacidad estimada de 0,6 gigavatios (GW).
La operación fue cerrada con Statkraft European Wind and Solar Holding AS, filial del grupo noruego Statkraft, uno de los principales productores de energía renovable en Europa.
Según el comunicado, Ecopetrol adquirió una compañía dedicada al desarrollo y operación del portafolio de Statkraft en Colombia, así como seis compañías de propósito especial (SPV) propietarias de los proyectos solares, por un valor total de US$157,5 millones.
La transacción fue financiada a través de un endeudamiento incremental, previamente contemplado en el plan de financiamiento para inversiones inorgánicas de la petrolera.
De acuerdo con el documento, el acuerdo entre Ecopetrol y Statkraft fue firmado inicialmente el 20 de mayo de 2025, contemplando la adquisición de un total de 10 compañías.
Con esta primera fase, se cierra la compra de las sociedades dueñas de los proyectos solares, mientras que el cierre de las tres compañías restantes, dedicadas al desarrollo de proyectos eólicos (0,7 GW), sigue sujeto al cumplimiento de condiciones y requisitos adicionales.
Energías solares para Ecopetrol
Con esta adquisición, Ecopetrol se convierte en titular del 100 % de las acciones de las compañías solares y suma a su portafolio más de 0,6 GW de energía solar.
La empresa iniciará de inmediato los trámites para incorporar estas compañías a la estructura del Grupo Ecopetrol, fortaleciendo su presencia en el segmento de energías limpias y sostenibles.
