Ecopetrol anuncia más producción para asegurar suministro de gas en Meta y Casanare

A mediados de noviembre, Ecopetrol abrirá un proceso comercial para asignar hasta 2,7 GBTUD de gas a empresas distribuidoras y comercializadoras que operan en Casanare y Meta.
Así la anunció la compañía por medio de un comunicado, explicando que la medida tiene como objetivo “contribuir con el abastecimiento energético en esa región de Colombia”.
A detalle, informó que el volumen adicional de gas provendrá de los campos Cusiana y Floreña, “estará disponible entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026, y tendrá como prioridad la demanda esencial (residencial y pequeños comercios), pero también podrá destinarse para la atención del Gas Natural Vehicular de Casanare y Meta”.
Por su parte, destacó que este esquema fue definido luego de considerar que Casanare y Meta son los únicos departamentos del país que cuentan con la cobertura del 100 % de la demanda residencial y de pequeños comercios.
“En lo que va de 2025, Ecopetrol ha adelantado diferentes procesos de comercialización de corto y largo plazo que les ha permitido a los distribuidores de los departamentos del Meta y Casanare acceder al gas que produce la empresa a precios competitivos, lo que garantiza la seguridad energética de las familias y pequeños comercios de esta región”, señaló Leydi Diana Rincón, líder de desarrollo de negocios de gas y GLP de Ecopetrol.
Así las cosas, el anuncio, realizado este viernes 7 de noviembre en Aguazul, Casanare, contó con la participación de representantes de la comunidad, gremios de transportadores, autoridades regionales y entidades públicas.