Ecopetrol anunció nuevos cambios en su equipo ejecutivo

Este es un comunicado de Ecopetrol sobre cambios en la gerencia:
Ecopetrol informa que la Junta Directiva, en su sesión del 11 de noviembre de 2025, designó a partir del 16 de noviembre del presente año las siguientes posiciones de liderazgo:
Juan Carlos Hurtado Parra como Vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos. El señor Hurtado, quien hasta la fecha se desempeñaba como Vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción, es Ingeniero Electricista de la Universidad Industrial de Santander, con una especialización en Evaluación y Desarrollo de Proyectos de la Universidad del Rosario y cuenta con un MBA International en Oil & Gas Management de la Universidad de Dundee. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de petróleo, gas y energía, de los cuales cerca de 23 años han sido en Ecopetrol S.A., ocupando cargos tales como Vicepresidente Upstream, Vicepresidente de Filiales y Activos con Socios, y Vicepresidente Técnico, entre otros.
Rafael Ernesto Guzmán Ayala, quien venía desempeñándose como Vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos, asumirá nuevos desafíos profesionales dentro del Grupo Ecopetrol. La compañía agradece a Rafael por sus años de servicio, su liderazgo y contribuciones estratégicas en la Vicepresidencia Ejecutiva de Hidrocarburos.
Rodolfo Mario García Paredes como Director Corporativo de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento. El señor García, es Abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Ha estado encargado de esta dirección desde junio de 2025. Adicionalmente, se ha desempeñado en la Vicepresidencia Corporativa Jurídica y Secretaría General de Ecopetrol S.A. desde hace más de 25 años, período en el cual ocupó posiciones de liderazgo como Gerente Jurídico de Hidrocarburos, Gerente de Asesoría Jurídica de Exploración, Gerente Jurídico de Nuevos Negocios y Corporativo. En varias oportunidades se ha desempeñado como encargado de la Vicepresidencia Corporativa Jurídica y de la Secretaría General.
El Grupo Ecopetrol les desea a los líderes designados muchos éxitos en su gestión.
