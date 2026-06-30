Ecopetrol, Cibest y Grupo Aval repuntan en mercados internacionales en 2026: estas son sus alzas

Las acciones colombianas que cotizan en mercados internacionales muestran un comportamiento positivo en su mayoría en lo corrido de 2026, con un claro repunte en Ecopetrol y las compañías del sector financiero.
Según el desempeño acumulado del año, Ecopetrol presente las mayores ganancias pues su ADR acumula un alza cercana al 48 % en el año. Esto a pesar de las presiones recientes sobre el futuro del sector de hidrocarburos, la transición energética y la volatilidad del precio internacional del petróleo.
Por su lado, Grupo Cibest registra un avance de 30,06 %, seguido por Grupo Aval con 26,29 %. En ambos casos, el mercado ha destacado la recuperación del sector financiero, impulsada por mejores perspectivas para el crédito, estabilidad de los indicadores bancarios y expectativas de recuperación económica.
El comportamiento también está marcado por el nuevo escenario político tras las elecciones presidenciales en Colombia. Los inversionistas internacionales están evaluando las señales del próximo gobierno frente a temas como disciplina fiscal, inversión privada, regulación y política energética.
De su lado, Mineros registra una valorización de 16,79 %, favorecida por el buen desempeño de los metales preciosos, mientras que Tecnoglass mantiene un comportamiento más débil ante los retos del sector construcción en EE. UU.
El balance del mercado muestra que los inversionistas están premiando compañías con mayor diversificación, exposición regional y estabilidad financiera, mientras mantienen cautela frente a sectores más sensibles a decisiones políticas y ciclos internacionales.
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