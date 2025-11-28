Ecopetrol informó este 28 de noviembre que concluyó exitosamente la negociación con Grenergy Renovables para la potencial adquisición de varias empresas se su portafolio.
En total, la firma colombiana se quedaría con siete empresas ubicadas en los departamentos de Córdoba (3), Cesar (2), Magdalena (1) y Sucre (1).
Según lo informado, cada una de las compañías es propietaria de los activos, licencias, acuerdos y permisos de un proyecto solar fotovoltaico que tendría una capacidad de generación de energía renovable de hasta aproximadamente 12,6 MWp cada uno.
“Los acuerdos están sujetos al cumplimiento de condiciones suspensivas y otros requisitos legales, que una vez verificados, materializarán la mencionada adquisición”, reiteró Ecopetrol.
De concretarse el cierre de estas adquisiciones, Ecopetrol avanzaría en su objetivo de descarbonización y transición energética, agregando mayor capacidad instalada a la meta de corto plazo, de incorporación de 900 MW para autogeneración con fuentes de energía renovable; fundamentales para complementar su matriz energética y en línea con la Estrategia 2040, Energía que Transforma.
Adicionalmente, se apalancaría la generación de energía de bajas emisiones en condiciones competitivas para el autoconsumo del Grupo Ecopetrol y se reducirían las compras de energía a través de contratos bilaterales o por medio de la bolsa.
Con el cumplimiento de las condiciones suspensivas y los requisitos legales pactados en cada uno de los acuerdos, Ecopetrol publicará la información pertinente, incluyendo el cierre y el valor definitivo de cada una de las transacciones, por este mismo medio.
