Ecopetrol contrató más de $23 billones con proveedores locales en 2025, casi 5 % más que en 2024

Ecopetrol señaló que se suscribieron contratos por bienes y servicios por un costo de $23,8 billones; según la compañía, esto se hizo para apoyar operaciones en diferentes regiones durante 2025. Este gasto representó un alza de 4,8 % respecto a 2024.
La estatal energética informó que 96 % de los gastos, es decir, $22,8 billones, fueron con proveedores nacionales, asegurando que la contratación con empresas locales en las zonas donde la compañía tiene presencia llegó a $5,7 billones en 2025, frente a $5,5 billones en 2024.
En total, las contrataciones con las empresas locales se distribuyeron en la región central, es decir, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Cesar, en contratos por $1,59 billones, equivalente a 28 % del total del gasto con empresas locales.
En la región andina, particularmente en Puerto Gaitán (Meta), Putumayo y Huila, $1,17 billones, es decir, 20 %. En el Meta, los gastos llegaron a $1,01 billones, es decir, 18 %; y en la región Piedemonte, es decir, Casanare y Cauca, los gastos se ubicaron en $600.000 millones (10 %).
Mientras que en el Caribe, más exactamente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y La Guajira, fueron de $520.000 millones (9 %); y en Bogotá, la contratación subió y fue de $870.000 millones (15 %).
Según la estatal energética, estos contratos con proveedores locales son de servicios de reparación, mantenimiento de equipos, apoyo en gestión, servicios integrados, transporte de personal y transporte de carga terrestre.
“El resultado en contratación durante el año pasado obedece a la estrategia de fortalecer la cadena de abastecimiento, mediante el impulso al desarrollo regional con proveedores locales, para atender la demanda de los proyectos y las operaciones de Ecopetrol”, aseguró la compañía.
La empresa dijo que, para el cierre de 2025, el total de sus contratos ascendió a 7.955 vigentes, que también incluyen los de años anteriores. Todos ellos ascendieron al valor de $139,9 billones, y estos fueron de más de 3.520 proveedores.
