Ecopetrol presentó nueva solicitud a EE. UU. para levantar restricciones y hacer negocios con Venezuela

Para Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, tanto esta empresa como ISA están llamadas a revitalizar la industria energética y eléctrica de Venezuela, para lo cual se presentó una nueva solicitud a EE. UU. que permitan realizar negocios con ese país.
El directivo agregó que los riesgos que generaban preocupación, “hoy se convierten en oportunidades en el mercado de ese país tras los acontecimientos políticos que sucedieron desde el 3 de enero de 2026”.
Y añadió: “Tenemos que rehabilitar las reconexiones que existen en la frontera y también atender la necesidad de gas que tiene el país”.
A renglón seguido, el presidente de Ecopetrol afirmó que siguen teniendo habilitado el vehículo jurídico para realizar negociaciones con Venezuela, que es el contrato suscrito desde 2017 entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Ecopetrol. Eso sí, se mantiene vigente la restricción de la OFAC.
“Ahí no hay ningún actor más y, por eso, seguimos mirando y habilitando los aspectos tales, como que no existan las restricciones de la OFAC”, afirmó.