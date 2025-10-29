Primicia | Ecopetrol proyecta rebote en ganancias para el tercer trimestre de 2025

En medio del debate público en torno a la posibilidad de que Ecopetrol pudiera vender su participación en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, y en un entorno de precios bajos del barril de Brent, la petrolera colombiana reveló sus proyecciones de resultados para el tercer trimestre de 2025.
En el documento de la compañía, conocido por Valora Analitik, se evidencia que, entre el segundo y el tercer trimestre de este año se vería un leve repunte en sus utilidades, aunque la producción sería menor.
Al aterrizarlo en cifras, de acuerdo con las estimaciones de Ecopetrol, para el tercer trimestre de este año, es decir, entre julio y septiembre, la utilidad se ubicaría en un rango entre $2 billones y $3 billones. En el segundo trimestre (abril a junio), la utilidad fue de $1,8 billones.
El estimado para los ingresos sería de entre $28 billones y $32 billones. El rango bajo de esta proyección indica que este rubro sería menor que en los dos primeros periodos de 2025. En el caso del Ebitda, estaría entre $10 y $13 billones, menor que los registrados a lo largo de este año .
Para estas cifras, en el tercer trimestre se proyecta un precio promedio del barril de Brent de US$68. Para el primer trimestre el promedio del Brent fue de US$75 por barril, mientras que para el segundo trimestre fue de US$66 por barril.
Vale la pena recordar que Ecopetrol está próxima a publicar sus resultados del tercer trimestre, al igual que los otros emisores del mercado colombiano, aunque por lo pronto, no se conoce la fecha en la que dará a conocer su balance entre julio y septiembre de 2025.
Evolución de las utilidades de Ecopetrol
La utilidad de Ecopetrol venía cayendo desde el cuarto trimestre de 2024, cuando se registró un monto de $3,8 billones, superior a los $3,6 billones del tercer trimestre de ese mismo año. Desde ese momento, las ganancias venían bajando.
A pesar del repunte que vería la petrolera colombiana en su utilidad, el resultado proyectado para el tercer trimestre, tanto en su rango bajo como en el alto, sería menor que los registrados para el mismo periodo en años anteriores.
Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2024 la utilidad fue de $3,6 billones que, a su vez, fue menor en 28,3 % a la reportada para ese mismo periodo de 2023, que sumó $5,1 billones.
Entre tanto, en el tercer corte de 2022 la utilidad de Ecopetrol fue de $9,5 billones, siendo el único periodo en el que crecieron las ganancias, pues en el tercer trimestre de 2021 esta cifra se ubicó en $3,8 billones.
Resultados operativos estimados entre julio y septiembre de 2025
En el caso de la producción, de acuerdo con el documento de proyecciones, se ubicaría entre 745.000 y 750.000 barriles de petróleo equivalentes por día (kbped).
Vale recordar que en el primer trimestre de este año la producción se ubicó en 745.000 kpbed, mientras que en el segundo trimestre fue de 755.000 barriles equivalentes.
En el caso de la carga de refinación, las estimaciones la ubicarían entre 415.000 barriles de petróleo al día (kbpd) y 425.000 kbpd, cifras que, en todo caso, serían superiores a las registradas en los cortes anteriores de este mismo año.
