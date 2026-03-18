Ecopetrol se enfocará en regasificadora de Puerto Bahía tras retraso en trámites en proyecto Coveñas

El mercado de gas de Colombia se ha venido reconfigurando en los últimos meses debido al déficit de este energético, mientras aumenta la necesidad de aumentar las importaciones para abastecer la demanda tanto de hogares como de la industria.
La petrolera estatal colombiana, Ecopetrol, viene trabajando en varios proyectos con el fin de aumentar la oferta de gas en el país. Entre esos proyectos se encuentran Sirius (en aguas del mar Caribe), la exploración en el Piedemonte Llanero y varias plantas de regasificación tanto en el Caribe como en el Pacífico.
Sin embargo, uno de esos proyectos que había sido anunciado en estado de desarrollo tuvo tropiezos en el trámite y dejó de ser prioridad: se trata de la regasificadora de Coveñas, la cual habría permitido la importación de 110 millones de pies cúbicos del energético por día.
Bayron Triana, vicepresidente de Energías de Ecopetrol, reveló que, debido a demoras en la respuesta de empresas del sector transportador de gas, se incumplió el cronograma de entrada en operación.
Explicó que en octubre de 2025 se radicó la solicitud de punto de conexión con el gasoducto, pero a la fecha no ha habido respuesta. En consecuencia, dijo que no se puede cumplir la promesa de valor de que inicie operación en enero de 2027.
A lo anterior se añade que, este punto de regasificación ubicado en Sucre (al norte de Colombia), requiere de la conversión del oleoducto Coveñas-Ayacucho, lo cual podría tomar hasta dos años.
Puerto Bahía será la prioridad
El funcionario dijo que hubo reuniones con Frontera Energy para acelerar la entrada en operación del proyecto de regasificación de Puerto Bahía, ubicado en Cartagena.
Triana indicó que la primera fase será en Cartagena, en donde el gas se contrata a 10 años para garantizar un menor precio. Después de eso, la importación de gas estará disponible a través de la plataforma construida, que entrará en operación en 2026.
“Lo que hicimos con Frontera fue sacar lo mejor de los dos mundos, en un proyecto que va a entrar ya”, dijo el vicepresidente de Ecopetrol; todo esto en un contexto donde puede llegar un fuerte fenómeno de El Niño.
Cabe mencionar que, Triana se refiere puntualmente a la advertencia que ha llegado de las autoridades metereológicas sobre el inicio de una etapa de sequía prolongada en 2026, la cual pondrá retos adicionales para el sistema energético colombiano.