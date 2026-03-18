Ecopetrol y Petrobras confirmaron un nuevo hallazgo de gas en el pozo exploratorio Copoazú-1, ubicado en el mar Caribe. Según manifestó la estatal energética colombiana, este hallazgo consolida el potencial de la zona para el descubrimiento de petróleo y gas, y además adiciona volúmenes de gas para cubrir la demanda en Colombia.
Este yacimiento se ubica a 36 kilómetros de la costa del territorio continental colombiano y tiene una profundidad de 964 metros en el mar. Además, está localizado a ocho kilómetros de los pozos Sirius-1 y Sirius-2. Es decir, hace parte de las actividades exploratorias en el bloque GUA-OFF-0.
Según las compañías, el hallazgo se confirmó a través de perfiles eléctricos y muestreo de fluidos, lo que evidenció la presencia de gas. También señalaron que esto está alineado con la apuesta de recomponer las reservas de petróleo y gas mediante la exploración y, de esa manera, asegurar el abastecimiento energético.
Cabe mencionar que este proyecto se desarrolla en el contrato GUA-OFF-0, suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el que Petrobras tiene una participación de 44,4 % y Ecopetrol de 55,6 %.