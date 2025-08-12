Ecopetrol y USO fortalecen alianza para garantizar combustibles de alta calidad para en Colombia

Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) anunciaron un acuerdo estratégico para la ejecución del Proyecto Línea Base de la Calidad de Combustibles. ¿En qué consiste la iniciativa?
De acuerdo con la petrolera y el sindicato, lo que se busca es producir combustibles con los más altos estándares de calidad, reducir las emisiones de CO₂ y azufre, impulsar el crecimiento de la industria petroquímica y aportar a la transición energética de Colombia.
Durante la presentación del proyecto ante la Junta Directiva Nacional y la Subdirectiva de la USO en Barrancabermeja, se confirmó que el representante legal de la organización sindical tendrá participación activa en el Comité Directivo del Proyecto Línea Base de la Calidad de los Combustibles, instancia integrada por el vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales, los gerentes de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, el gerente de proyectos, el gerente de desarrollo y la gerente financiera de la Vicepresidencia de Refinación.
Con una inversión proyectada de US$1.190 millones y fecha estimada de finalización en diciembre de 2030, esta obra responde a la Resolución 40444 de 2023 expedida por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ordena priorizar la calidad de los combustibles y la protección de los ecosistemas.
“Este proyecto nos permite no solo preservar el abastecimiento de combustibles limpios para el país, sino también generar desarrollo local, regional y nacional, y avanzar hacia la descarbonización que hace parte de la transición energética”, afirmó Felipe Trujillo, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales.
Por su parte, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Cesar Loza, afirmó que “con este proyecto gana Barrancabermeja, el país y Ecopetrol. Estamos comprometidos, seremos aliados y privilegiaremos un acuerdo que permita normalidad en el proyecto y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores”.
Ecopetrol y la USO destacaron que la construcción conjunta permitirá avanzar en la ejecución de este proyecto en el marco de un modelo de relacionamiento que genere un acuerdo de armonía laboral, asegurando que su desarrollo se traduzca en beneficios para los y las trabajadoras, las comunidades y el país.