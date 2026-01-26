Ecuador sube 900 % la tarifa para el transporte de petróleo colombiano; afecta a Ecopetrol

Este lunes 26 de enero, Ecuador incrementó en un 900 % la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), pasando de US$3 a US$30 y escalando la guerra comercial entre ambos países.
Así lo anunció Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía. “Hicimos un cambio en el valor de la tarifa (…) en vez de US$3 son US$30 por barril”.
Cabe resaltar que hace días, la ministra había anunciado un incremento pero por otro oleoducto, luego de que Colombia suspendiera la venta de energía a Ecuador. “La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”.
Al mismo tiempo mencionó que Ecuador “prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética”.
Según medios internacionales, el Sote transportó casi 10.300 barriles por día (bd) de petróleo colombiano, de empresas privadas y Ecopetrol, en noviembre del 2025.
¿Cómo empezó la guerra comercial entre Colombia y Ecuador?
El pasado 21 enero, Colombia recibió el anuncio de aranceles por parte de Ecuador, imposición que según Daniel Noboa, presidente de ese país, se dio por la falta de colaboración del Gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico.
No obstante, la relación presentaba deterioros desde antes. A inicios de 2025, Ecuador deportó a colombianos sin haber llegado a ningún acuerdo con Colombia. Mientras que a finales del año pasado restringió el paso fronterizo, dejando solamente habilitado el Puente Internacional de Rumichaca como paso oficial.
Como respuesta a las medidas anunciadas por Noboa, Colombia aplicó un gravamen del 30 % a las importaciones de 20 productos provenientes de Ecuador.
Por su parte, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, anunció el 22 de enero que suspende la venta de energía eléctrica a ese país.