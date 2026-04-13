Ecuador y Colombia se cierran la puerta: esta ha sido la afectación de un arancel del 100 %

La imposición por parte del Gobierno de Ecuador de un arancel del 100% a partir del primero de mayo a las importaciones colombianas, y la posterior respuesta del Ejecutivo de Gustavo Petro de igualar la tarifa, hacen inviable el comercio entre los dos países.
Daniel Noboa insiste en que la medida es inevitable para defender su frontera de la ilegalidad que opera desde Colombia. Mientras que el presidente Petro calificó la decisión como «una monstruosidad», ordenó el regreso inmediato a Bogotá de su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y aseguró que la medida significa «el fin del Pacto Andino para Colombia».
Las cifras de una crisis que ya se sentía
Los números muestran que el deterioro comercial viene haciendo imposible la relación comercial.
De acuerdo con cifras de la DIAN y análisis de Analdex, entre enero y febrero de 2026 las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$251,3 millones, con una caída de 27,1 % frente al mismo período de 2025.
En importaciones, según el DANE, en enero Colombia compró a Ecuador US$84,8 millones, un aumento de 20,5 % frente a enero del año anterior, lo que revela un desequilibrio que se profundizará con la escalada arancelaria.
Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, fue tajante: «Es una medida muy infortunada porque cierra totalmente el comercio. Si ya era difícil con el 50 o con el 30 %, imaginemos con el 100 %. Eso no permite que se desarrolle el comercio. No se concibe que un comprador de Ecuador pague el doble por un producto simplemente porque viene de Colombia».
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, va en la misma línea y cuestiona que una disputa de seguridad fronteriza haya desembocado en una guerra comercial: «Entre importaciones y exportaciones de los dos países se mueven cerca de US$250 millones al mes. La economía va a pagar las consecuencias de las peleas políticas. Es un suicidio».
Ambos coinciden en que las 2.700 empresas colombianas que exportan a Ecuador se verán muy perjudicadas.
Qué se exporta y quién lo exporta
Las tablas de comercio exterior revelan quiénes están en la primera línea del impacto. Entre los principales productos que Colombia vende a Ecuador figuran energía eléctrica —cuyas exportaciones ya se desplomaron 77,1 % entre 2025 y 2026—, medicamentos para uso humano, azúcares, insecticidas, carburorreactores, preparaciones capilares y dentífricos.
Por departamentos, Antioquia lidera con US$64,9 millones exportados en lo corrido de 2026, aunque con una caída de 55,8 % frente a 2025. Le siguen Valle del Cauca con US$53 millones (-1,1 %), Bogotá D.C. con US$47,4 millones (-12,8 %) y Cundinamarca con US$35,5 millones (+6,3 %).
El Valle del Cauca, en la mira
Según estimaciones de Invest Pacific, las empresas de capital extranjero ubicadas allí exportan US$187,7 millones a Ecuador, el 50,9 % del total exportado por el departamento hacia ese destino (US$368,76 millones).
Esos recursos se concentran en cuidado personal y del hogar, cables y conductores eléctricos, alimentos, industria farmacéutica y papel y cartón.
Las principales empresas exportadoras son Colgate Palmolive, Cables de Energía y Telecomunicaciones, Cartón de Colombia (Smurfit Westrock), Unilever Andina e Ingredion Colombia.
La respuesta del Gobierno y la búsqueda de salidas
Ante el golpe al tejido productivo, el Ministerio de Comercio anunció que el Gobierno implementará medidas de alivio para los empresarios afectados: líneas de crédito con condiciones favorables, mayores facilidades de financiamiento y mecanismos para sostener la operación de las empresas sin afectar el empleo.
En paralelo, algunos exportadores ya exploran mercados alternativos. Según AmCham Colombia, más de 2.000 productos colombianos tienen potencial de ingresar al mercado estadounidense, y entre enero y febrero de 2026 las exportaciones colombianas a EE.UU. ya crecieron 22,5 % frente al mismo período del año anterior.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana estima pérdidas acumuladas de alrededor de US$340 millones solo entre febrero y marzo.