¿La edad de pensión en Colombia es la más baja en América Latina?: Sigue debate para subirla

En días recientes revivió el debate de subir la edad de pensión en Colombia con miras a que el ajuste tenga en cuenta lo que puede llegar a pasar con la sostenibilidad fiscal del sistema.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explicó que cambiar estos requisitos podría ser clave sobre la necesidad de tener más ahorros en las cuentas individuales, al tiempo que se liberaría la presión sobre las arcas públicas.
La edad de pensión en Colombia es clave en la medida en que, si se cotiza por más tiempo, más ahorro generan los trabajadores y menos es el gasto que debe destinar el ejecutivo para completar la mesada de los ciudadanos que llegan al retiro.
La propuesta no solamente surgió desde el gerente del Banco de la República, también ha sido un llamado de atención de exministros de Hacienda, tanques de pensamiento y la misma academia.
Al revisar los requisitos de algunos países de la región, la edad de pensión en Colombia es la más baja, de allí también el llamado de atención a revisarla.
Así está la edad de pensión en Colombia y sus pares
- Colombia: 57 años (mujeres), 62 años (hombres)
- Argentina: 60 años (mujeres), 65 años (hombres)
- Chile: 60 años (mujeres), 65 años (hombres)
- Brasil: 62 años (mujeres), 65 años (hombres)
- Perú: 65 años (ambos géneros)
- México: 65 años (ambos géneros)
Hay que tener en cuenta que la edad de pensión más baja la tienen Uruguay y Venezuela para las mujeres, con 55 años, y Paraguay para ambos géneros, con 60 años.
La edad de pensión en Colombia no se ha revisado en las recientes modificaciones a la Ley 100, incluida la reforma al sistema de jubilaciones, situación diferente en economías como la chilena, brasileña o mexicana.
Por ejemplo, la edad de pensión en Brasil se incrementó con la última reforma de 2019. Para ese momento se estableció una edad mínima de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres.
El gobierno Petro ha dejado en claro que, en lo que queda de su administración, no va a revisar subir la edad de pensión en Colombia o los montos de cotización.