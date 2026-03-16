Edad de pensión en Colombia deberá subir por esta causa ineludible: Ya habría año para su aumento

Para centros de pensamiento, analistas locales y organismos multilaterales, la edad de pensión en Colombia deberá subir, a pesar de que el Gobierno en curso asegura que, de momento, no es necesario llevar a cabo un ajuste de esas proporciones.
La reforma pensional tramitada en 2024 en el Congreso no llevó a cabo cambios en esa materia, por lo que ha sido esta una de las críticas más complejas al proyecto de ley.
Hay varias propuestas que tienen como foco modificaciones en ese sentido, concluyentes en que la edad de pensión en Colombia deberá subir. Varios de estos con foco en que la sostenibilidad financiera del modelo de reparto no puede garantizarse si no hay la masa suficiente de trabajadores.
Lo anterior quiere decir que hay cada vez más pensionados y menos trabajadores, que ahorren los recursos disponibles, para sostener las mesadas de los jubilados.
La edad de pensión en Colombia deberá subir y así quedaría para hombres y mujeres
El gobierno Petro dijo que en una nueva reforma demográfica pensional la edad de pensión en Colombia deberá subir para el año 2040, una postura que tanques de pensamiento rechazan toda vez que la insostenibilidad fiscal del sistema ya se siente.
Para Fedesarrollo, por ejemplo, es necesario que los cambios se apliquen en el más inmediato plazo, propuesta que debería complementarse con un mayor aporte a manos de los trabajadores: que estos asuman un descuento más alto para asegurar el ahorro más holgado.
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De momento, algunas recomendaciones se centran en que la edad de pensión se ajuste, tanto para hombres como para mujeres, en tres años, dejando en 65 y 60 años, respectivamente.