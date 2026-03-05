Pensionados en Venezuela: Esta sería la mesada “ideal” y aumento podría ser escalonado

Varias han sido las organizaciones de pensionados en Venezuela las que han pedido, de manera insistente, una revisión exhaustiva que deje como resultado un importante aumento de la mesada que reciben.
Lo anterior teniendo en cuenta que es necesario asumir gastos sobre productos y servicios básicos, que suben de precio con base en una inflación que sigue sin controlarse.
En el marco del eventual cambio de régimen, los pensionados en Venezuela retoman la discusión para que el Gobierno de turno cambie las reglas por medio de las cuales se fija el incremento de estas mesadas, para que se tengan en cuenta valores más “ajustados” a la realidad económica.
En el marco de las recientes peticiones, gremios como la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela piden que se revise el artículo 91 de la Constitución.
¿Cuánto debería subir la mesada de los pensionados en Venezuela?
Sobre el monto solicitado, las peticiones apuntan a un ingreso que cubra la «canasta alimentaria», la cual se estima por encima de los $500 mensuales (cerca de US$1,17).
El gobierno de Venezuela ha dejado en claro que, ante la imposibilidad inmediata de alcanzar esa cifra, los pensionados de Venezuela han propuesto aumentos escalonados que lleven el ingreso mínimo integral (que incluya el bono más pensión) a un piso de $200 a $300 mensuales.
Desde marzo del año 2022, la mesada de estos jubilados se mantiene estancada en 130 bolívares. Estimaciones vigentes dan cuenta de que, debido a la devaluación, este monto representa menos de $0,40 (40 centavos de dólar) al mes.