Edificios con mayor eficiencia energética y menos consumo de agua lideran la ocupación de oficinas en Bogotá en 2026

Las oficinas con mayor eficiencia energética, menor consumo de agua, y que cuentan con certificaciones ambientales, están concentrando la mayor parte de la demanda empresarial en Bogotá.
Según Cushman & Wakefield, aunque el segmento corporativo premium mantiene una dinámica positiva, la ocupación no se distribuye de forma uniforme. Los edificios con mejores especificaciones técnicas, eficiencia operativa y estándares de sostenibilidad son los que están capturando la demanda más sólida.
Las compañías cada vez con mayor frecuencia analizan el costo total de ocupación, incluyendo cuánto consume el edificio en energía y agua, la eficiencia de los sistemas de climatización e iluminación, así como la existencia de certificaciones que respalden su desempeño ambiental y si puede contribuir al cumplimiento de sus compromisos internos en materia de sostenibilidad y reducción de huella.
Y es que, en edificios con mayores estándares de eficiencia, los ahorros en consumo pueden representar de entre 20 % y 40 % en servicios públicos, dependiendo de la tecnología implementada.
“Hoy las empresas analizan el costo total de operar una oficina, no solo el valor del arriendo. Un edificio eficiente reduce gastos en servicios públicos, mejora el bienestar de los empleados y facilita el cumplimiento de objetivos ambientales y de sostenibilidad corporativa”, afirmó Juan Carlos Delgado, country manager de Cushman & Wakefield para Colombia.
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Las nuevas tendencias en el mercado de oficinas
Los edificios tradicionales continúan compitiendo principalmente por precio, mientras que los activos modernos y eficientes están capturando la demanda de empresas multinacionales y sectores como financiero y tecnología.
En muchos casos, los criterios ambientales y de eficiencia energética ya hacen parte del proceso interno de aprobación cuando una compañía decide arrendar una nueva sede.
En Colombia, el estándar EDGE suma 1.313 proyectos certificados, equivalentes a más de 24 millones de metros cuadrados construidos bajo criterios de ahorro de energía, agua y materiales, según Camacol.
Mientras que otras certificaciones internacionales como LEED y WELL también han ganado peso en Bogotá, al permitir validar técnicamente el desempeño del edificio en sostenibilidad, eficiencia energética y bienestar de los ocupantes.
El entorno normativo también está elevando el estándar del mercado. La Resolución 0194 de 2025 del Ministerio de Vivienda estableció requisitos más exigentes de ahorro de agua y energía para nuevas construcciones.
Finalmente, Delgado agregó: “Los edificios que pueden demostrar menores costos operativos, eficiencia energética y mejor desempeño ambiental tienden a mantener niveles de ocupación más estables y mayor atractivo frente a inversionistas institucionales y fondos inmobiliarios, lo que puede traducirse en mayor valorización y liquidez del activo en el mercado”.