EE. UU. declara bloqueo a puertos iraníes y consolida su dominio marítimo en Oriente Medio

Estados Unidos anunció que bloqueo los puertos iraníes se ha implementado por completo mientras mantienen la superioridad marítima en Oriente Medio. Se estima que el 90 % de la economía iraní depende del comercio marítimo internacional.
En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por vía marítima, dijo el Mando Central de los Estados Unidos.
Irán ha advertido que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz.
“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, ha advertido el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi.
Abdolahi ha asegurado que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado el pasado miércoles con EE UU.
La Unión Europea ha advertido a los Estados miembro de que, si se prologa la guerra en Irán, el impacto en los mercados energéticos podría obligar a recortes en el consumo de combustible, según han indicado diplomáticos de la UE a Reuters.
Por otro lado, los suministros mundiales de energía están tambaleándose por el bloqueo del estrecho de Hormuz debido al conflicto en Oriente Próximo, ya que hasta ahora este corredor era la ruta de tránsito del 20 % del petróleo y gas natural licuado (GNL) del mundo. Estados Unidos se prepara para enviar más de 10.000 tropas adicionales a Oriente Próximo en los próximos días. Mientras tanto, la administración de Trump intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo, según ha informado el Washington Post.