El Gobierno de Estados Unidos retiró la licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní. La revocatoria del aval que levantaba temporalmente las sanciones se produce luego de que Irán atacara tres barcos cerca del estrecho de Ormuz.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. calificó las acciones de Teherán como “inaceptables” y señaló que habrá consecuencias.
La exención anunciada en junio había permitido inicialmente al país de Oriente Medio producir, vender y entregar crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto. No obstante, con esta nueva medida la ventana de tiempo se recortará.
Según informó el Tesoro estadounidense, se pondrá en marcha un periodo de liquidación progresiva hasta el 17 de julio para las transacciones petroleras de Irán que estaban permitidas bajo la licencia ahora revocada.
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La entidad también indicó que los negociadores trabajan en alcanzar un acuerdo con esta nación, pese a la última escalada del conflicto.
El estrecho de Ormuz ha estado en el centro de las discusiones al tratarse de uno de los puntos de control energético más importantes del mundo. A través de este paso marítimo transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, así como grandes volúmenes de gas natural licuado.
Tras los ataques, el precio del Brent volvió a tomar impulso y superó los US$74 por barril, cerrando con un alza del 3,01 %, mientras que el WTI subió un 0,30 %, alcanzando los US$72,41.
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