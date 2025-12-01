Estados Unidos autorizó la importación de huevo con cáscara desde Colombia para procesamiento industrial, de acuerdo con información publicada por la ministra de Comercio, Diana Morales, en su cuenta de X. En su mensaje, la funcionaria indicó que la gestión involucró al Ministerio de Comercio, el ICA, la Embajada de Colombia en Washington y Fenavi.
Según la ministra, esta autorización se da tras el trabajo técnico entre ambas partes y el cumplimiento de los requisitos sanitarios y comerciales exigidos por Estados Unidos.
Colombia viene ampliando los destinos para sus productos avícolas. De acuerdo con el ICA, a la fecha, el país cuenta con 11 mercados habilitados para exportar huevo y pollo, entre ellos Japón, Cuba, México, Perú y Ecuador.
Acceso directo a plantas industriales en Estados Unidos
La decisión habilita el envío de huevo con cáscara a seis plantas en Estados Unidos dedicadas al procesamiento industrial, un segmento que puede recibir altos volúmenes y que suele ser menos sensible a variaciones de precio. De acuerdo con Morales, el producto podrá ingresar sin permiso de importación ni certificado sanitario previo.
En su mensaje, la ministra agregó que esta habilitación amplía las opciones de acceso al mercado estadounidense para el sector avícola y se suma a otros procesos orientados a diversificar destinos de exportación.