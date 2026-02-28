EE. UU. e Israel lanzan ataque militar sin precedentes contra Irán; Teherán responde con misiles en toda la región

EE. UU. e Israel lanzaron esta madrugada una serie de ataques militares coordinados contra múltiples objetivos en territorio iraní, marcando una escalada sin precedentes en la tensión entre Occidente y Teherán. Las explosiones sacudieron la capital iraní y otras ciudades como Isfahán, Tabriz, Karaj y Qom.
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó la operación en un video difundido desde Mar-a-Lago, Florida, donde pasa el fin de semana. Trump aseguró que EE. UU. había iniciado una campaña militar «masiva» para «evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos» y sus «intereses fundamentales de seguridad nacional».
Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó la operación como un «ataque preventivo» cuyo objetivo era «eliminar las amenazas directas» hacia sus países. El Independiente Israel bautizó la operación con el nombre de Rugido del León, mientras que EE. UU. la denominó Operación Furia Épica.
El ataque no surgió de la nada. En las últimas semanas, la administración Trump había llevado a cabo el mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio en décadas, con el portaaviones USS Gerald R. Ford acercándose a las costas de Israel. La tensión también estuvo alimentada por meses de protestas antigubernamentales en Irán, una brutal represión del régimen y el temor al avance del programa nuclear iraní.
La respuesta de Irán
Irán respondió con una oleada de ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región. Irán atacó bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait, amenazando con nuevos ataques: «Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo», dijo el portavoz del Estado Mayor iraní. En Abu Dhabi, un civil de nacionalidad asiática murió tras la caída de restos de misiles en un barrio residencial.
Israel declaró el estado de emergencia en todo el país y activó alarmas en múltiples ciudades, incluyendo Tel Aviv y Jerusalén, ante el lanzamiento de misiles desde Irán. Las fuerzas armadas jordanas derribaron dos misiles balísticos que tenían como objetivo su territorio, interceptados con éxito por sus sistemas de defensa aérea.
En el plano diplomático, la reacción internacional fue de alarma generalizada. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que el conflicto «conlleva graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales», mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó tanto la acción militar de EE. UU. e Israel como las acciones del régimen iraní. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó los ataques de ambas partes, señalando que «en cualquier conflicto armado son los civiles quienes pagan el precio».
Irán cerró su espacio aéreo al tráfico civil y ordenó el cierre de escuelas. El régimen también interrumpió el acceso a internet en todo el país. La televisión estatal iraní informó que el presidente Masoud Pezeshkian se encontraba «sano y salvo», mientras que el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, habría sido trasladado a una ubicación segura, según reportó Reuters.
La situación permanece en rápida evolución. Fuentes citadas por CNN señalaron que EE. UU. planea varios días de acciones militares.
El organismo nuclear de la ONU, el OIEA, tenía previstas discusiones técnicas con Irán para el lunes, aunque su celebración es incierta.