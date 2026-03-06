Ejército de EE. UU. realizó ataque selectivo contra red narcoterrorista en Ecuador

El ejército estadounidense llevó a cabo este viernes un ataque contra una red narcoterrorista en Ecuador.
A través de su cuenta de X, el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) informó que se trató de una operación conjunta y selectiva para apoyar a las fuerzas ecuatorianas que realizan acciones “cinéticas letales contra organizaciones terroristas”.
Según Southcom, la orden fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y por el general Francis L. Donovan, quienes destacaron que el operativo hace parte del trabajo colaborativo entre ambos países en la lucha contra el narcoterrorismo.
«Felicito a nuestras fuerzas conjuntas y a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas por la exitosa operación contra los narcoterroristas en Ecuador. Esta acción colaborativa y decisiva es un éxito estratégico para todas las naciones del hemisferio occidental comprometidas con la lucha contra el narcoterrorismo», señaló Donovan en un comunicado compartido por ‘Fox News’.
Destacado: Petro inicia gira internacional en EE. UU. y Austria, aunque volverá al país para votar por Congreso
Por su parte, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló que el Departamento de Guerra está «uniendo socios en todo el hemisferio occidental para detectar, desmantelar y destruir organizaciones terroristas designadas que alimentan la violencia y la corrupción».
Cabe recordar que en días anteriores se anunció que se reforzarían las tareas de cooperación entre EE. UU. y Ecuador contra el narcotráfico y la minería ilegal.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dio a conocer el inicio de estas operaciones a través de un mensaje en X. «En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país», señaló.
Destacado: Empresarios de Colombia y Ecuador piden suspender aranceles y diálogo directo entre Petro y Noboa